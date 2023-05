Actriz de ´Betty la fea´ quiso retirarse de la actuación. Conoce sus motivos

Natalia Ramírez, la actriz bogotana, famosa en el mundo artístico por su interpretación de Marcela Valencia, la prometida de Armando Mendoza en Yo soy Betty, la fea, dio sus primeros pasos en el arte no por los caminos de la actuación, sino por los senderos de la música. En un video que publicó en su canal de Youtube, donde se registra una entrevista que concedió al programa Confesiones, reveló los momentos difíciles que vivió con su primer rol en la televisión, tanto, que al terminar de grabar, decidió retirarse y buscar otros horizontes. “Era una niña consentida de casa y David y Caracol me sacaron de mi casita para grabar una novela, digamos me botaron al ruedo”, recordó la actriz, quien tomó clases de 8 horas diarias, por tres meses, con el maestro Jaime Botero.

En 1988, Natalia Ramírez hizo parte de la telenovela 'Quieta Margarita'. Fotografía por: Instagram

En 1988, Natalia asumió el rol de Sarita Montiel, en la telenovela Quieta Margarita. Allí tuvo grandes compañeros, pero también se enfrentó a momentos difíciles por su trabajo con el director David Stivel. “Era como una especie de dictador, en esa época los directores tenían el poder absoluto y era el régimen del miedo y del terror… David tenía esa característica, y era la característica de la mayoría de los directores de esa época”. La artista recordó aquellos momentos, que la llenaban de angustia. “Yo era muy disciplinada, pero él se desesperaba conmigo muchísimo porque yo no sabía actuar y por supuesto, estaba con Lucho, Víctor Mallarino, Consuelo Luzardo, María Eugenia Dávila, que eran semejantes actores, que, si no hubiera sido por ellos, ellos me agarraban de la manito… Yo lloraba todo el tiempo, no podía dormir sola”.

Natalia Ramírez había decidido retirarse

“Se acabó ‘Quieta Margarita’ y dije, ‘yo no vuelvo nunca más’, y me dediqué a la publicidad”, pero estando en su nuevo trabajo volvió a verse con Stivel, quien acompañaba a su esposa, María Cecilia Botero, a grabar un comercial, de cual también hacía parte la artista, en compañía de Grecia Colmenares y Sonia Braga. La actriz reflexionó sobre ese instante de su vida y de su relación con el director argentino. “estaba muy chiquita y no logré visualizar su genialidad, porque David era un genio, entonces parte de ser genio es ser desadaptado, probablemente él era un desadaptado y yo no pude darme cuenta y entenderlo”.