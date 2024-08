A Dominica Duque, de ‘MasterChef Celebrity’, la atacan ¿por qué?

Dominica Duque es, por estos días, la participante de MasterChef Celebrity más mencionada en redes sociales. La también generadora de contenido ha sido fuertemente criticada, no solo en internet, sino en el mismo programa, donde no se destacó por su participación en el último retro grupal.

La paisa, quien también es modelo, ha generado varios comentarios, primero por su relación con Alejandro Estrada: los rumores de que son pareja aumentan con cada capítulo, donde se nota la cercanía y complicidad entre ellos.

Pero un episodio dentro de la competencia empezó a incrementar las opiniones de usuarios en redes sociales como X: cuando le entregó el delantal negro a Paola Rey, en una polémica nueva regla dentro del programa, que obliga a los amenazados, si ganan alguna prueba, a ceder su delantal a uno de sus compañeros.

Sobre este momento, Dominica confesó que sentía que la incomodidad del grupo surgió porque esperaban que le entregara el delantal negro a Franko: “están molestos conmigo por no habérselo dado. Era muy obvio, que, aunque no es personal, se lo iban a tomar personal. Están todos así conmigo”.

El desempeño de Dominica como capitana recibió críticas de sus compañeros y del público. Fotografía por: Leonardo Sánchez

Dominica Duque no tuvo un buen desempeño como capitana y sus compañeras la criticaron

Sin embargo, lo que terminó de ‘estallar las redes’, fue su desempeño durante la prueba grupal del pasado jueves. Como capitana, lideró el equipo rosado, junto a Catherine Ibargüen y Carolina Cuervo, quienes no se mostraban satisfechas con el liderazgo de Dominica y cuestionaron su labor y su rol como líder.

Criticaron que se dedicara a hacerse cargo de los panes, que desperdiciara el queso y que se viera tan distraída en la elaboración de los sándwiches, que debían cocinar para los empleados de la empresa donde cumplían el reto al aire libre.

“No tengo explicación del porqué está así. “No sé si está abrumada, no sé si tiene pereza, no sé si no quiere ayudar, no sé si está perdida, no tengo ni idea, pero sí siento que le falta como un poquito de propuesta”, se quejó Carolina Cuervo del desempeño de su capitana.

Al final, y pese a que terminaron ganando el reto, junto con el equipo azul, los televidentes se hicieron notas en redes sociales:

“Si el equipo rosado gana, no va a ser por el trabajo de la mediocre de Dominica Duque, sino por el gran trabajo de Carolina y Catherine”, escribió una usuaria, en uno de los comentarios publicados mientras el programa estaba al aire. Dominica Duque mantiene el pin de inmunidad, que le permite asegurar una semana sin el delantal negro.