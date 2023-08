HBO Max renueva la tercera temporada de la serie original ‘And Just Like That’, del productor ejecutivo Michael Patrick King. La segunda temporada de once episodios que se estrenó el 22 de junio tendrá su episodio final este jueves, 24 de agosto, en HBO Max.

“Estamos emocionados por pasar más tiempo en el universo de ‘Sex and the City’, contando nuevas historias sobre la vida de estos personajes con los que podemos identificarnos y que son interpretados por estos increíbles actores.”, aseguró King.

Te puede interesar: Películas y series nuevas en Netflix 2023: mira la lista completa de estrenos