¿Se avecina nueva renuncia en ‘La casa de los famosos’? Esta sería la próxima salida

Desde hace varios días, en La casa de los famosos ronda el rumor de una segunda renuncia entre los concursantes. Lo que más preocupa a integrantes y televidentes del reality show es que, al parecer, saldría una de las favoritas.

¿Qué participante renunciaría a ‘La casa de los famosos’?

Se trata de Nathalia Segura, mejor conocida como ‘La Segura’, influenciadora caleña que ha destacado en su paso por el concurso de RCN Televisión, entre otras cosas, gracias a su amistad con Karen Sevillano.

Sin embargo, desde sus primeros días en el reality show, la concursante ha enfrentado serios problemas de salud. Incluso, al lugar tuvo que ingresar un vehículo de asistencia para que la joven de 30 años pudiera movilizarse.

Y aunque los fanáticos de ‘La Segura’ estaban seguros de que podría resistir hasta el final, nuevos padecimientos que sufrió en días recientes ponen en duda su continuidad.

“Yo me hago unos bloqueos en Estados Unidos, que solo me los haces allá para adormecer en dolor. A veces dura dos meses o tres meses, pero yo ya llevó más de dos meses acá y tengo miedo porque ya llevó cuatro días con el dolor cada vez más intensivo (…) Acá en Colombia no hay nada que me puedan hacer”, mencionó Nathalia Segura, lo que daría a entender que debe salir para continuar con su tratamiento. No obstante, esta información todavía no ha sido confirmada por la producción ni por la participante.

Cabe recordar que la figura de redes sociales fue nominada por ‘Bola 8′ y, por primera vez, está en riesgo de ser eliminada.

¿Quién fue el primero que renunció a ‘La casa de los famosos’?

Se trata de Sebastián Gutiérrez, actor conocido por su participación en Rigo, novela del canal RCN sobre el ciclista Rigoberto Urán.

“Por recomendación del departamento de psicología, Sebastián ya no va a estar más en la casa”, explicó en su momento la presentadora Cristina Hurtado.

“Como en cualquier enfermedad, es importante hacer un diagnóstico para comprender exactamente lo que está sucediendo. Intuimos que la experiencia en la casa fue un detonante que exacerbó estos problemas, pero ya estaban presentes”, explicó Sebastián Gutiérrez en días recientes a través de unas historias que compartió en su cuenta de Instagram.