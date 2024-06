Santi, del ‘Desafío XX’, tiene problema de salud que afecta su rendimiento

Esta temporada del Desafío 2024 ha sido una de las más comentadas hasta el momento. Los integrantes de Alpha, Beta y Omega han dado mucho de qué hablar y no solamente por el rendimiento que tienen en los boxes, sino también porque han surgido varios romances y han tenido fuertes discusiones entre ellos.

La competencia cada vez es mucho más fuerte en El Desafío y esto ha pasado factura en algunos de sus participantes. Fotografía por: Caracol Televisión

Beba fue una de las concursantes más polémicas de la competencia. Desde el primer capítulo recibió múltiples críticas por su rendimiento, ya que en la primera prueba se desmayó. Según sus compañeros de equipo y algunos televidentes, era “muy floja” para estar en la competencia.

Hace unas semanas, la exintegrante de Alpha fue expulsada por saltarse varias reglas fundamentales del reality deportivo de Caracol Televisión. De acuerdo con lo que dijo, tenía tendinitis y eso estaba afectando su rendimiento.

¿Qué enfermedad tiene Santi, del ‘Desafío XX’?

El integrante de Alpha, le reveló a sus compañeros que no se ha sentido bien de salud, por lo que no ha podido rendir en las pruebas de la manera que le gustaría.

Después del Desafío de Sentencia y Hambre en el box blanco, el concursante afirmó que no estaba en óptimas condiciones, ya que últimamente ha tenido una molestia en su cuerpo que le impide competir como debería. De hecho, dijo que iba a analizar su desempeño durante unos días para ver si continuaba o si desistía de estar en la Ciudadela.

“Hay muchas pruebas que para subir, sostener con brazos, no les voy a negar, me duele demasiado ambos bíceps, siento que tengo una tendinitis ya muy elevada, donde tuviera comida sería otro cuento, podría ser diferente porque el músculo estaría en recuperación y todo, pero no hay, entonces voy a hacer un balance de estas últimas pruebas que tocan, porque siento que no me recupero y estamos en una competencia, seré muy honesto conmigo mismo, con mi salud, yo siempre les he dicho, a mí me sacan de acá con las piernas por delante, pero soy consciente que en todas las pruebas vamos Kevyn y yo, no va a haber descanso para ninguno, entonces voy a esperar el balance cuando termine este ciclo”, dijo.

A Kevyn no le gustaron las palabras de su compañero: “¿por qué te excusas tanto, que la mano, que el cable, que una cosa, que la otra, yo sé que tú puedes, no más excusas”.

Sin embargo, Santi insistió que sí se siente muy mal: “no es una excusa, lo de los brazos yo lo vengo sintiendo desde hace rato y yo no quiero perjudicar al equipo, a mí me gusta ser muy honesto”.

Santi es comparado con Beba, expulsada del ‘Desafío XX’

Los televidentes y usuarios en redes sociales han comparado la enfermedad de Santi con lo que le ocurrió a Beba. “La tendinitis es la protagonista en este desafío”, “Solo critican a Santi y si la ha embarrado muchas veces”, “Santi le heredó la tendiditis a Beba”, “un Bebo con tendinitis”, “espíritu de beba sal de ese cuerpo jaja”.