Sandra explotó contra Isabella porque Juanda dormirá con ella en la misma cama

En el reciente capítulo de ‘La casa de los famosos’ Colombia, Isabella Santiago se convirtió, por segunda vez, en la líder de la semana luego de realizar una prueba en la que resultó victoriosa.

La prueba consistía en que los participantes debían pasar en el aire varias pelotas sostenidas por un secador. Al término de la contienda, Martha y Isabella lucharon, pero finalmente, la protagonista de Lala´s Spa se llevó el triunfo.

Al convertirse en líder, Isabella obtiene algunos beneficios como su permanencia en la casa por una semana más, acceso al cuarto principal y toma de decisiones importantes frente a las labores del hogar.

Sandra se disgusta con Isabella por su decisión

Luego de llevarse la victoria, las presentadoras felicitan a Isabella y le preguntan quién será la persona que la acompañará por una semana en el cuarto del líder. Sin titubear, ella responde que Juanda. “La persona que voy a escoger es por una cuestión de conciliación y es Juanda”.

Al escuchar su respuesta, Juanda cuestiona a las presentadoras, preguntando si es obligatorio, ya que no se sentía cómodo con la situación, sin embargo, el jefe dio la orden de que era una decisión irreversible.

Frente a lo sucedido, Sandra, quién sostiene una relación muy cercana con Juanda, reaccionó de manera negativa, asegurando que no estaba de acuerdo con la decisión de Isabella.

Te puede interesar: Lina Tejeiro confesó que le fue infiel a Andy Rivera con un futbolista ¿Quién es?

“No está bonito, porque sabes que Juan David tiene una relación con otra mujer acá y yo creo que a ti no te hubiese gustado eso, es ponerse en el lugar de las mujeres”, expresó disgustada.

A lo que Isabella respondió: “Puede ser incluso para él un reto demostrarle a la gente que puede estar con una persona que no tiene nada y tener su pareja dentro de la casa”.

Posteriormente, en conversación con Diana Ángel y, entre lágrimas, Sandra expresó tristeza e indignación por lo sucedido. “Estoy que lloro ¿Cómo le hace eso a una mujer?, es una bajeza, eso no lo hace una dama. ¿Ella cómo no se pone en el lugar de mujer. Respétese a ella y otra dama. Demasiado feo que se preste para esa bajeza, él no me importa, pero ella como dama, ¡Eso no se hace!”, expresó. Aquí el video del momento.