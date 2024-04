‘Sábados Felices’ despidió a una de sus mejores humoristas después de 40 años

El pasado sábado, el programa de humor más longevo, Sábados Felices, sorprendió a los televidentes al emitir un capítulo muy emotivo, pues, Patricia Silva, una de sus humoristas más antiguas hizo oficial su retiro.

Patricia Silva se despidió de sus compañeros de programa a los 62 años. Fotografía por: Caracol TV

¿Qué pasó con Patricia Silva en ‘Sábados Felices’?

Hace un año, la humorista había anunciado que se retiraría del programa de humor de Caracol Televisión después de cuatro décadas, pues logró obtener su pensión.

“Ya despidiéndome de esta hermosa experiencia de 39 años en Sábados Felices. ¿Les cuento algo? Esas pruebas que yo he vivido este año han sido tan duras, algún día se las voy a contar. Solo Dios me ha sacado de ahí, solo Dios. Estar metida con Dios, en oración, haciendo las cosas bien. Sí lloré un poquito. Pero me voy más feliz, porque me voy muy bien pensionada y muy consentida. Solo agradecimiento”, dijo en ese momento a través de un video que publicó en sus redes sociales.

En medio de la emisión del pasado sábado, la producción del programa quiso sorprenderla con una despedida, acompañada del público y de sus compañeros de escenario. “Gracias por toda una vida dedicada al humor, tu legado permanecerá en la historia de la televisión colombiana y Sábados Felices será por siempre tu casa”, le dijo el presentador Humberto Rodríguez.

La humorista no pudo evitar llorar, y, con mucho agradecimiento, brindó unas sentidas palabras. “Soy una mujer muy bendecida, he estado casi 40 años acá y les voy a decir algo, Sábados Felices debe continuar, bendigo al canal, al programa y a todos los directores que pasaron. Muy conmovedor, Colombia, los amo, sigan viendo Sábados Felices”, dijo entre lágrimas.

Elenco de ‘Sábados Felices’ despidió a Patricia Silva

En medio del programa y en redes sociales, algunos de sus compañeros le dedicaron sentidas palabras a Patricia. Tahiana Bueno escribió: “Profesional siempre, la mejor de las comediantes en Colombia, buena compañera, buena amiga, excelente persona, te amo mi Paty. Gracias por tanto y gracias por todo. Colombia y Latinoamérica te ama, gracias por tanto aporte al humor, Te amooooo”.

Hugo Patiño, quien también es uno de los humoristas más longevos del programa, le dijo: “Paty, te recordamos con mucho cariño, y te recordamos con mucho más aprecio cuando nos acompañabas a la campaña de ‘Lleva una escuelita a tu corazón’, todos los pueblos te aplaudían y nosotros también te seguimos aplaudiendo y te seguimos queriendo toda la vida”.

César Corredor, quien hace el papel de ‘Barbarita’, le dijo: “Patico, este grupo de compañeros y la familia que es Sábados Felices tiene que darte las gracias, yo en especial porque actué también en la televisión a tu lado en un seriado muy especial y solo nos resta desearte felicidad, gracias por tu talento y por lo que has aportado a esta maravillosa familia”.