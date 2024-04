¿Romance? Camilo Pulgarín y Sebastián González coquetean en LCDLF: “se gustan”

La llegada de Tania Valencia, Camilo Pulgarín, Miguel Bueno y Sebastián González a La casa de los famosos ha sido muy comentada en redes sociales. Los participantes han tratado de congeniar con los famosos que están desde el principio, tratando de entender las situaciones que han vivido en estos dos meses que lleva al aire el reality.

Te puede interesar: Fotos: ella es la hermana gemela de Tania Valencia, de ‘La casa de los famosos’

Además de discusiones, la casa ha sido testigo del amor. Algunos participantes han tenido romances en el reality, entre ellos, Nataly Umaña y Melfi, Sandra Muñoz y Juan David y Diana Ángel y Culotauro.

¿Nació el amor entre Camilo Pulgarín y Sebastián González?

Desde que llegaron al apartamento tipo loft, Camilo Pulgarín, conocido también por su personaje de ‘María José’, y el actor Sebastián González, dejaron en evidencia una conexión especial entre ellos.

De hecho, en un momento ambos participantes se dieron un beso mientras jugaban a recrear una escena de amor, frente a sus demás compañeros.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Ahora, tras su llegada a la casa principal, los participantes siguen dando mucho de qué hablar. En los últimos días, ha cruzado una serie de indirectas con las que, aparentemente, dejarían en evidencia un gusto entre los dos.

Estando en uno de los cuartos, Juan Camilo Pulgarín le expresa a La Segura que le dará un regalo a Sebastián. “Obviamente vos le gustás, yo lo noté”, le dijo la generadora de contenido, mientras ‘María José’ ponía un corazón en la cama del actor.

Luego, aparecen ellos dos junto a Sebastián a quien le dicen: “ya tendiste bien tu cama?”, con la intención que fuera a ver lo que le había dejado Camilo.

Enseguida, Sebastián agrega: “¿por qué?, ¿qué me dejaste en la cama Camilo?”. Minutos después se acerca a su dormitorio y descubre el detalle que le dejó, quedando completamente sorprendido.

Vea también: Camilo Pulgarín: edad, por qué es ‘María José’ y más del nuevo integrante de LCDLF

“Mira esto. Me los voy a llevar de amuleto para la prueba y cuando me sienta mal voy a sacarlos y hacer esto (suspira y lo pone en su pecho) Muchas gracias por el detalle, vas a ver que voy a ganar la prueba”, dijo González. Al final, ambos participantes se dieron un abrazo.

El generador de contenido no pudo ocultar su emoción, junto con La Segura, quien fue su cómplice para darle ese detalle a Sebastián. “Ay no, me dio calor. Yo qué hice, soy una ridícula”, dijo.

La caleña agregó: “ese es el coqueteo que a mí me gusta, el uno se tira, el otro también, el uno se responde, el otro también”.