Roberto Cano sufrió graciosa caída tras ganar en ‘MasterChef’: “tenía que pasar”

El pasado sábado se llevó a cabo un nuevo reto de eliminación en el que María Fernanda Yepes se convirtió en la primera mujer en salir de la competencia. La actriz de Rosario Tijeras tuvo varios contratiempos que terminaron afectándola. Al principio del reto se cortó con una mandolina mientras cortaba unas papas. La participante se mostró afectada pues, el resultado final, no fue como lo esperaba y eso terminó costándole su permanencia en el reality culinario.

¿Qué le pasó a Roberto Cano?

En el más reciente capítulo, los famosos se enfrentaron a un nuevo reto de ‘La caja misteriosa’ que tenía como plus un pin de inmunidad. La idea era que cada uno presentara en el atril un plato que les recordara a sus mamás.

Roberto Cano preparó una changua, plato que fue elogiado por los chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Adria Marina. Al final, el actor fue elegido como el ganador, llevándose el pin de inmunidad: “me da mucha emoción ganar... realmente es muy emocionante”, dijo.

Cano estaba tan contento que, cuando se quitó el delantal para subir al balcón, corrió y se tropezó con una escalera, por lo que terminó cayendo al piso causando risas en sus compañeros, los jurados y la presentadora Claudia Bahamón.

Afortunadamente, no pasó a mayores. “De rodillas ante mi mamá a darle las gracias. No salí invicto en este reto, algo tenía que pasar”, dijo entre risas.

Sus compañeros no pudieron evitar la risa, por lo que no dudaron en comentar al respecto: “Fue un gran momento para culminar esa ganada de pin”, dijo Ilenia Antonini. Por su parte, Dominica Duque agregó: “subió sin tanto estilo, pero con mucha tranquilidad”.

Los televidentes y usuarios en redes también han dejado sus opiniones sobre el divertido momento que se vivió en la cocina de MasterChef Celebrity: “le pusiste un nivel muy alto a nuestra rica y ancestral changua”, “eres un tesoro @robertocano. La sacaste del estadio con tu changarro y tu caída”, “me encanta Roberto Cano, es ecuánime, como muy natural, no se le ve nada fingido, no hace caras o demuestra envidia o malas vibras y está haciendo muy buen trabajo”, “sivino Roberto. con caída pero feliz y bien merecido el pin”, “lo mejor la subida al balcón, como siempre él es único”, “cómo me he reído, felicidades, bien merecido Roberto, digo el pin no la caída jaja”.