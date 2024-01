Rigoberto Uran celebró su cumpleaños ¿Cuántas velas tenía el pastel?

Rigoberto Urán es un ciclista que se ha ganado el corazón de los colombianos gracias a su carisma y autenticidad, así como al profesionalismo que lo llevó a triunfar en las más exigentes pruebas de ciclismo.

Todo esto sirvió como inspiración de Rigo, una telenovela que relata la historia de vida del ciclista que, este 26 de enero, celebró un nuevo cumpleaños.

Conoce los mensajes de cumpleaños que recibió Rigoberto Urán Fotografía por: Instagram @rigobertouran

¿Cuántos años tiene Rigoberto Urán?

‘El Toro de Urrao’, como se le conoce popularmente, nació en 1987. Esto quiere decir que en 2024 festejó la llegada de sus 37 años.

Te puede interesar: Lincoln Palomeque se llenó de nostalgia por un viejo amor y envió inesperado mensaje

Como era de esperarse, los mensajes de sus amigos y millones de seguidores no se hicieron esperar a través de redes sociales. Carlos Vives fue uno de los que se pronunció.

“Estás en la flor de la vida, mijito”, “feliz cumpleaños y mis mejores deseos para ti, una de las mejores personas que he conocido”, “qué alegría poder celebrar un año más de vida a un gran ser humano” y “esperamos que ese festejo sea por todo lo alto”, fueron algunos de los comentarios que recibió Rigoberto Urán, quien celebró este día en compañía de su esposa Michelle Durango, y del resto de sus seres queridos.

Así se cuida Rigoberto Urán a sus 37 años

En una entrevista con Win Sports, ‘Rigo’ habló sobre las prohibiciones que tiene en su dieta alimenticia. Tal es el caso de las bebidas alcohólicas, las cuales no le gusta ingerir y cambia por otras alternativas. Por ejemplo, reemplazó el licor por agua de panela en las pasadas celebraciones del fin de año.

Puedes leer también: ¡Sofía Vergara rompió el silencio! Habló por primera vez sobre la demanda que recibió del hijo de Griselda Blanco

“Tengo un problema muy grande y es que, cuando uno es deportista profesional, en especial ciclista, el mes mío de diciembre es noviembre. Por lo menos estos días estaban bebiendo y a mí, prácticamente, solo me tocaba tomar aguapanela porque al otro día tenía que madrugar a entrenar. Y es que a mis 36 años yo me tomo dos aguardientes y amanezco vuelto mi*rda, entonces no puedo”, explicó Rigoberto Urán.

De esta manera, ‘Rigo’ se prepara para iniciar su temporada 2024 en Colombia, donde planea disputar los Campeonatos Nacionales y el Tour Colombia 2.1. Además, espera competir en el Tour de Francia 2024 y hacer parte del equipo nacional en los Juegos Olímpicos de París.