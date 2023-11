‘Rigo’, la novela, saldría del aire en diciembre por esta razón

Hace unas semanas, el Canal RCN realizó el lanzamiento de Rigo, novela que narra la historia de vida del ciclista colombiano Rigoberto Urán, quien nació en Urrao, Antioquia, y es contemplado uno de los deportistas más queridos y destacados a nivel nacional e internacional en esta rama deportiva.

Desde su estreno el pasado 9 de octubre, Rigo ha logrado tener una buena aceptación entre los televidentes y colombianos, quienes noche a noche, se conectan para conocer detalles de esta particular narrativa, que es protagonizada por Juan Pablo Urrego y Ana María Estupiñán.

Fotografía por: RCN Televisión

La razón por la que Rigo saldría del aire en las próximas semanas

Desde el capítulo uno, la bionovela de Rigoberto Urán se ha convertido en una de las producciones más vistas y populares por los colombianos, quienes se han conectado emocionalmente con la historia del ciclista urraeño, pues como bien se sabe, en su niñez vivió situaciones muy complejas.

Recientemente, un usuario de TikTok que se hace llamar @jctelevidente afirmó que la novela de Rigo saldría del aire en el mes de diciembre, teniendo en cuenta las preferencias de los televidentes en la época decembrina, razón por lo cual, las directivas de la compañía optarían por quitarla temporalmente mientras pasan las festividades.

Tras el rumor, cientos de cibernautas y seguidores de la novela del ciclista colombiano han manifestado su inconformismo, pues aseguran que es el momento oportuno para continuar con la transmisión de esta.

“Noooo… que no la quite. Mucha gente estamos de vacaciones y la podemos ver”, “Sería una falta de respeto con los televidentes que siempre hemos estado atentos”, “Ojalá no la quiten, pero conociéndomelos, quitan toda la programación” y “Estoy casi seguro de que eso pasará. Ellos siempre tienen esa maña, por eso, les va como les va”.