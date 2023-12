‘Rigo’ la novela causó decepción y tristeza en los televidentes por este detalle

El pasado 09 de octubre, el canal RCN realizó el lanzamiento de Rigo, serie audiovisual que narra la historia de vida del ciclista urraeño Rigoberto Urán, quien ha logrado dejar el nombre de Colombia en alto a nivel nacional e internacional, gracias a sus destrezas y habilidades para este deporte.

Desde su estreno, Rigo ha logrado tener gran aceptación entre los televidentes, quienes se identifican profundamente con su historia, pues como bien se sabe, el ‘Toro de urrao’ vivió momentos muy difíciles en su infancia, debido a su situación económica y la muerte de su padre.

"Rigo", la novela de RCN Televisión, es protagonizada por el actor Juan Pablo Urrego. Fotografía por: RCN Televisión

¿Qué pasó con ‘Rigo’ de RCN que tiene bravo a sus seguidores?

La novela inspirada en la vida del ciclista colombiano quedó en la mira de los televidentes luego de que el Canal RCN decidiera repetir el capítulo 39 el día de ayer, lunes 11 de diciembre; cuando se emitió por primera vez el pasado jueves, 7 de diciembre.

Cabe mencionar que, el hecho ocurrido no fue un error por parte del canal de televisión, pues horas antes de la transmisión, las directivas comunicaron la decisión a través de sus redes sociales, canales de difusión y medios aliados.

Memes que dejó la repetición del capítulo de ‘Rigo’

Fueron varios los televidentes que no sabían que se iba a repetir el capítulo 39 de Rigo. Ellos no dudaron en reaccionar con sentido del humor a través de redes sociales frente a la situación que los tomó por sorpresa; algunos bromearon y otros, por el contrario, dejaron al descubierto su tristeza e ira hacia el canal de televisión. “Ellos siempre se burlan de los televidentes, por eso ya no creemos en ellos”

Cuando mi papá me preguntó porqué están repitiendo el capitulo de #Rigo 🙄 @CanalRCN pic.twitter.com/r432iNxWnu — La Tutti Mèndez (@YuranhyM) December 12, 2023

#Rigo o sea que espere el FDS CON FESTIVO dejo de tomarme una Pola para que me repitan en capitulo QUE CARECHIMBAS AGUEVAOOOOOS @CanalRCN — ANDRES SUAREZ (@waltersr17) December 12, 2023