Ricardo Henao fue eliminado de ‘MasterChef’. Así fue su conmovedora despedida

En el reciente capítulo de MasterChef Celebrity, los famosos se enfrentaron a un nuevo reto de eliminación. Marcela Gallego, Dominica Duque, Martina la Peligrosa, Vicky Berrío, Nina Caicedo, Cony Camelo y Ricardo Henao, se enfrentaron en una prueba diferente a las demás, pues contó con la presencia del chef Juan Manuel Barrientos, quien fue el elegido para definir qué platos debían preparar los famosos.

Te puede interesar: Confirmado. Brian Moreno de MasterChef y Stephanía Duque son novios: “vamos bien”

Entre las opciones estaba elegir entre una sopa de cebolla con chocolate blanco o un ceviche caliente de chicharrón. Todos se fueron por la sopa, menos Nina, quien optó por hacer el ceviche.

Los participantes manifestaron sentirse un poco confundidos con las indicaciones del chef. Incluso, los participantes que estaban en el balcón manifestaron sentirse afortunados de no estar en ese reto de eliminación, pues casi siempre, cada uno puede hacer el plato que quiera, pero en esta oportunidad debían someterse a la exigencia del invitado. “Quiero verlos sufrir, es un reto de eliminación”, dijo el chef.

¿Quién salió de ‘MasterChef Celebrity’?

Después de varios pormenores que tuvieron los famosos, finalmente presentaron sus platos ante Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Adria Marina, quienes evaluaron cada uno de los detalles de las preparaciones de los concursantes.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Después de varios minutos de analizar, los chefs afirmaron: “reto bastante difícil, no es sencillo hacer un platillo de estrellas Michelin. Un reto bastante complicado”, dijo Adria Marina.

Vicky, Dominica, Nina, Marcela y Cony subieron al balcón. La decisión final estuvo entre Martina la Peligrosa y Ricardo Henao.

“Ustedes dos tuvieron los dos peores platos del reto. Uno de ustedes dos debe abandonar la competencia”, dijo Jorge Rausch.

Ricardo Henao fue el que más errores cometió, razón por la que tuvo que salir de la competencia: “El chocolate falló, la textura de la sopa estaba buena, pero el sabor falló”, le dijo Rausch al actor.

El actor se despidió con conmovedoras palabras: “El destino me está sacando de MasterChef, algo me querrá decir... Al principio estaba un poco reservado, pero después se me fue pasando con todos. Quería seguir en la competencia”.

Vea también: Ricardo Henao: novia, novelas y más del participante de ‘MasterChef Celebrity’