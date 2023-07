Revelan libreto de último capítulo de ‘Ana de Nadie’ ¿Cómo terminará la novela?

No hay duda de que Ana de Nadie ha sido una historia entrañable para miles de televidentes que la han convertido en el producto estrella del canal RCN. La historia, que corresponde a una versión moderna de Señora Isabel, la serie que hace 30 años escribió Bernardo Romero Pereiro, fue adaptada por su hija Jimena Romero, quien escribió los guiones junto a Gilma Peña. Fue justamente Jimena quien hace pocas horas usó su Instagram para hacer una publicación que ha sido aplaudida por sus seguidores, dentro de los cuales figuran los protagonistas de Ana de Nadie, Sebastián Carvajal y Paola Turbay, entre otros.

¿Qué dice libreto final de Ana de Nadie?

“Aquí la última página del último libreto de ´Ana de Nadie´”, comenzó escribiendo Jimena adjuntando en efecto la última página del libreto que entregó y que está fechado el 30 de marzo del 2023. Dicho escrito reveló un dato inesperado relacionado con Señora Isabel. “En abril del año 1993, salió al aire el primer capítulo de ´Señora Isabel´, escrita por Bernardo Romero y Mónica Agudelo, protagonizada por Judy Henríquez, Luis Mesa y Álvaro Ruiz, y dirigida por Ali Humar. Exactamente 30 años después, entregamos el libreto final de la cuarta versión que se hace de esta historia en el mundo, pero la primera y única que se hace de nuevo en Colombia donde nació la original. La fortuna de contar otra vez con la señora Judy. Henríquez, ahora en el papel de la madre de la protagonista, cierra de la manera más poética posible el circulo de una historia que rompió todos los cánones del género”, escribió Jimena en la última página de ese capítulo revelando que justo tres décadas después del lanzamiento de la historia de su padre ella entregó el escrito de las últimas escenas de esa misma trama adaptada. Jimena empleó esta página final para agradecer.

“A todo el elenco. hicieron posible equipo de producción ejecutivos que este hermoso proyecto: GRACIAS por SUS desvelos, por su talento, por entregar siempre lo mejor a pesar de las dificultades naturales de una producción. Nos despedimos seguras de que ´Ana de Nadie´ deja una huella profunda en el corazón de todos y en el corazón del público. ¡Buen pulso para cerrar lo que queda con broche de oro y que vengan muchos más proyectos maravillosos para todos! Jimena Romero, Gilma Peña, María Josefina Acero & Rita Paba.

A título personal, quiero transmitir particular agradecimiento a todos aquellos que recibieron estas 3750 páginas de escenas y diálogos con respeto por nuestro oficio de escritoras, y se esmeraron por conservar su integridad al ponerlos en escena. Ojalá el destino haga que nuestros caminos se vuelvan a cruzar más adelante en otro proyecto. Mientras tanto, que siga el éxito de esta Ana de todos”, culminó en su carta Jimena, que explicó en su post que no reveló el final para no dañar el último episodio que saldrá la noche del 25 de julio: “con el final oculto, para no dañarles el capítulo de esta noche, obbbvvvio!”, escribió. Jimena también recordó la importancia de siempre mencionar a los autores de las obras. “Lo más satisfactorio es saber que dejamos un mensaje, no solamente al público sino a la industria, de elevar al lugar que le corresponde el oficio de los escritores. Que nuestros nombres asociados a los proyectos jamás falten junto a los de los actores. Que el público sepa quiénes entregan su alma, su corazón, su cabeza, su tiempo (y sus dedos) para hacerlos enamorarse, sufrir y reír cada capítulo. Como debe ser. Gracias, gracias, gracias. HASTA LA PRÓXIMA!”, finalizó la escritora.

