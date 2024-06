Regaño de Andrea Serna a Kratos en el ‘Desafío 2024’ es tendencia: “muy penoso”

En el más reciente capítulo del Desafío 2024, se vivió un nuevo ‘Desafío a muerte’. Kratos, Francisco, Yoifer y Hércules se enfrentaron en el Box negro y aunque los cuatro dejaron todo en la arena, el integrante de Omega no pudo terminar la prueba por problemas de salud, por lo que fue eliminado automáticamente de la competencia.

'Desafío 2024'. Fotografía por: Instagram @desafiocaracol

¿Qué le pasó a Kratos en el ‘Desafío’?

El equipo médico del Desafío tuvo que entrar al box para auxiliar al exparticipante, a quien tuvieron que ponerle oxígeno. Minutos antes de abandonar la Ciudadela, el jugador de rugby, explicó antes las cámaras de CaracolTv.com, lo que le ocurrió en ese momento:

“Fue una prueba exigente físicamente, de mucha fuerza, mucha condición física, en un momento pasé una rampa donde teníamos que pasar unas bolas, ya estaba mareado, no veía bien, estaba borrosos. En ese momento, cuando me iba a meter a la malla, sentí que el cuerpo me dejó de funcionar, no tenía más fuerza, sentí que no haber comido hace cuatro ciclos me afectó mucho, no me daba el cuerpo, se me fue el oxígeno del cerebro y en la malla me asusté porque no podía respirar. Di todo, no tenía ni un céntimo más en mi cuerpo que me permitiera empujar esas bolas”, afirmó.

Aunque sus compañeros y algunos televidentes lamentaron su eliminación, el exintegrante de Omega aseguró que se sentía muy feliz de haber vivido esa experiencia en el programa de Caracol Televisión.

¿Qué le dijo Andrea Serna a Kratos?

El deportista tuvo la oportunidad de despedirse de sus compañeros. Al final quedó solamente con Glock, a quien aprovechó para darle un regalo. El ahora eliminado sacó una piedrita que tenía entre sus medias y se la entregó, mientras se abrazaban y se despedían.

El momento causó curiosidad en la presentadora Andrea Serna, quien no dudó en preguntarle a Kratos por eso.

- “¡Vaya Kratos! Eso sí me sorprendió ¿de dónde sacaste un regalo a última hora? ¿qué le diste a Glock?”, le dijo.

El concursante se sintió un poco apenado; sin embargo, le explicó a la presentadora el significado de ese regalo, teniendo en cuenta que Glock le llamó la atención, pero no había encontrado el momento para hacérselo saber. “Era una piedrita que había visto en un box, y había pensado en dársela, sin irme, pero pues como me fui, se lo quise dejar porque la verdad me parece una gran persona así no la haya podido conocer más a fondo y pues quería dejarle al menos un recuerdo mío”.

Eso no fue todo, el participante le contó a Andrea que le tenía ese detalle desde hace tres ciclos, pero por pena no se lo había entregado. Al final, la conductora del Desafío lo “regañó” por haber esperado tanto tiempo. “¿Tres ciclos? ¡Muy penoso! ¡¿Tres ciclos Kratos?!”