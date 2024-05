¿RCN no le permitía hablar a Isabella Santiago tras su expulsión de LCDLF?

Te puede interesar: Isabella Santiago se pronunció luego de su expulsión de LCDLF. ¿Está furiosa?

Isabella Santiago. Fotografía por: Canal RCN

El pasado sábado, la actriz Isabella Santiago fue expulsada de La casa de los famosos. El ‘Jefe’ le pidió que abandonara la competencia luego de analizar su comportamiento durante la fiesta que realizaron.

La noticia tomó por sorpresa no solo a la actriz y sus compañeros, sino también a los televidentes y usuarios en redes sociales, quienes apoyaron hasta el final la participación de Isabella en el reality de convivencia de ViX y RCN.

¿Qué pasó con Isabella Santiago?

Luego de su inesperada salida, muchos de sus seguidores están a la expectativa por escuchar la versión de la actriz y saber qué piensa de su expulsión y de la sanción que tuvieron sus otros compañeros involucrados en la polémica.

El pasado domingo, la exparticipante del programa de RCN puso una historia diciéndole a sus seguidores que ayer realizaría un live para hablar de lo que ocurrió; sin embargo, hasta el momento, no ha podido hacerlo. Horas más tardes, puso otra publicación asegurando que, por temas de contrato, por ahora no puede referirse a su participación.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿RCN no había autorizado a Isabella Santiago a hablar de ‘La casa de los famosos’?

Como no pudo hacer la transmisión, sus seguidores le han estado preguntando qué ocurrió. Una vez más, la actriz publicó una historia diciendo que por ahora tiene que esperar hasta nueva orden: “hola amigos y seguidores hermosos, lo siento que aun no me he podido pronunciar y hacerles el live, pero por cuestiones de contrato aun no puedo dar ninguna declaración o hablar sobre el tema del reality por ahora. Quiero conectarme con ustedes y que hablemos, pero aun así me toca esperar un poco más. Ya estoy mirando qué puedo hacer si me dan el permiso de contarles. Les mando un beso gigante y Dios los bendiga a todos con mucha salud, prosperidad y mucho amor”, escribió la artista.

En redes sociales, los internautas han dejado todo tipo de comentarios al respecto. Algunos la defienden y otros la critican: “quiere inventar cuentos para defenderse de lo indefendible”, “todo el público vio el mal comportamiento que tuvo”, “estoy por creer que todo está libreteado después de la pelea actuada de Karen y La Segura”, “ese cuento no te lo crees ni tú, Colombia sabe qué pasó”.

Vea también: ¿Isabella Santiago de LCDLF ya se operó para cambiarse de sexo? Esto reveló

Isabella Santiago reapareció con Mafe Walker

Aunque Isabella no ha podido realizar el live, sí hizo una transmisión con Mafe Walker, reciente eliminada de La casa de los famosos. Allí, brindó algunas palabras, sin dar muchos detalles: “cuando me sacaron, les juro que yo quedé impactada, yo no podía ni procesar, yo no entendía, cuando el ‘Jefe’ me dijo que abandonara la casa, yo no entendía, en fin, ustedes ya lo saben, hay que activar esos códigos, yo les voy a contar, porque se tienen que venir cosas, esto no se va a quedar así, no puedo hablarles mucho, pero puedo decirles que estoy bien, he llorado un montón, también me he reído, yo no quería abandonar la casa. Tengo que ser fuerte y mantener la calma”, dijo la actriz.