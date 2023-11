¿Quién ganó los 100 millones en ‘Yo me llamo’? Este imitador lo logró

Yo me llamo sorprendió en días recientes a sus televidentes, tras hacer una pausa en el desarrollo de la competencia para refrescar el formato con ‘Yo te reto’, un desafío de canto en el que también participaron concursantes de otras temporadas por un premio de 100 millones de pesos.

Allí, 80 colombianos fueron invitados como jurados para votar por su favorito en cada ronda. Además, este 28 de noviembre tuvieron la responsabilidad de elegir al ganador de la final que disputaron los imitadores de Miguel Bosé y Gilberto Santa Rosa.

Para llegar a la final de 'Yo te reto', el doble de Gilberto Santa Rosa venció al imitador de Carín León; mientras que el émulo de Miguel Bosé hizo lo propio con 'Yo me llamo Nino Bravo', concursante de la primera temporada del show Fotografía por: Captura de pantalla Caracol Televisión

¿Quién se llevó los 100 millones en ‘Yo me llamo’?

El doble del músico español tuvo que interpretar el clásico Morir de amor, pero lo que parecía ser un arma a su favor resultó siendo un obstáculo difícil de superar. Mientras que el émulo del ‘Caballero de la salsa’ se lució con Perdóname.

Fue entonces cuando el público tuvo que impartir justicia. Con un total del 71% de los votos, ‘Yo Me Llamo Gilberto Santa Rosa’ se convirtió en el feliz ganador de ‘Yo te reto’, del trofeo y del jugoso premio que, según dijo, compartirá con sus compañeros.

Y aunque el concursante tuvo la oportunidad de triplicar la suma recibida, la suerte no lo acompañó en esta ocasión.

Puedes leer también: ¿Mateo Carvajal y Stephanie Ruiz terminaron? Declaraciones del ganador del ‘Desafío’ alimentan los rumores

Otro participante de ‘Yo me llamo 2023′ que se llevó 100 millones

En la noche del 4 de octubre se entregó el primer premio de 100 millones de pesos de la novena temporada. El afortunado ganador fue el concursante que imitó a Alci Acosta y quien ya se había llevado 10 millones en otro episodio.

La encargada de elegir al participante ganador fue Simphony, la inteligencia artificial que el programa de Caracol Televisión utiliza para determinar cuál fue el artista más destacado de cada presentación: “Esta noche, el imitador que logró destacarse por lograr la impronta de su artista favorito fue Alci Acosta”.

Te puede interesar: Ana Karina Soto, en alerta por problemas de salud de su hijo Dante ¿Qué pasó?

Posteriormente, el concursante pasó a escoger una de las estatuillas hechas en honor a los artistas que han sido imitados en esta temporada, y en cuyo interior estaba el premio. Fue entonces cuando su instinto le hizo decidirse por el busto a Petrona Martínez y allí encontró el bono de los 100 millones.

“Yo sabía que estaban aquí... que la Petrona me iba a dar esta suerte. Gracias a Colombia y a todos porque hace unos minutos estaba en riesgo de no continuar, y ahora todo cambia y me llevo este premio”, dijo entre lágrimas.