¿Quién bajó bandera en el ‘Desafío 2024’?: “Esto nunca había pasado”

Como ha sido habitual en los últimos cuatro años, el Desafío comienza con cuatro equipos: Alpha, Beta, Gamma y Omega. Posterior a ello, la producción realiza una primera fusión, en la que los participantes eligen a una mujer de cada casa para que los represente en un ‘Desafío de capitanas’. La que pierda, debe bajar su bandera. Este año, al igual que el pasado, el equipo naranja se despidió para siempre de su uniforme.

El Desafío

Por primera vez Alpha baja la bandera en el ‘Desafío 2024′

En el capítulo de anoche del Desafío, la presentadora Andrea Serna sorprendió a los participantes al anunciar las reglas para el ‘Desafío de capitanes’. Quienes debían ir no podían haber participado en las últimas pruebas. No obstante, la otra gran sorpresa fue que, en esta oportunidad, no era un integrante de cada equipo, sino dos, los que debían ir a luchar por mantener la bandera en alto. En manos de un hombre y una mujer, estaba la permanencia del nombre de su equipo.

En Alpha tenían preparado que fuera Kevyn; sin embargo, por las nuevas reglas él no podía, así que Santi fue el elegido junto a Dickson. Por su parte, en Beta, Arandú estaba listo y a mitad de llamada Karoline se puso su uniforme. Finalmente, en Omega Alejo y Luisa corrieron a alistarse para la prueba.

El compromiso era en el Box de tierra, pero los representantes de Alpha fueron los últimos en llegar a la pista. Después de realizar la prueba, Arandú y Karoline fueron los primeros en culminar. Enseguida, Luisa y Alejo lograron llegar a la meta, dejando por fuera a los integrantes de Alpha, quienes, por haber sido los últimos, tuvieron que bajar la bandera de la casa morada.

“Este es un momento histórico, gracias a la fuerza de sus corazones por primera vez la casa omega seguirá ondeando en esta ciudadela”, dijo Andrea Serna.

Reacciones a la pérdida de Alpha

En redes sociales, las reacciones no se han hecho esperar. Algunos internautas han criticado que Alpha tuvo desventaja y les parece injusto el resultado.

“No soporto a Kevin y su cara de superioridad. Buen competidor sí, pero muy mal líder”, “con 10 minutos menos y Alfa casi alcanza a Omega”, “cómo no va a mostrar jerarquía un equipo con 10 minutos de ventaja”, “no veo el problema porque Omega hizo historia, Gaspar en su desafío de capitanas compitió 5 minutos después y que paso llegó de segunda”, “Alpha será siempre el mejor equipo de todo el desafío”, “fue una injusticia y punto y además varias veces hablo de la capitanía y nunca dijo nada de que no podía ir el que había ido”.