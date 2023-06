¿Qué pasó con Natalia Sanint? Esta es la razón de su ausencia en ‘MasterChef’

Todas las noches en el canal RCN, los participantes de MasterChef Celebrity deben dejar volar su creatividad para sorprender a los jurados Christopher Carpentier, Jorge Raush y Nicolás de Zubiría, con sus diferentes preparaciones.

Además de su talento culinario, los famosos que hacen parte de esta edición, también se han destacado por las relaciones que tienen entre ellos, en algunos casos, son buenos amigos, y en otros, se evidencian algunas diferencias entre ellos.

¿Por qué Natalia Sanint no está en ‘MasterChef Celebrity’?

Desde el pasado domingo, cuando Marcela Benjumea tuvo que abandonar la cocina tras un reto de eliminación, los televidentes han notado la ausencia de Natalia Sanint, la locutora y comediante, quien días atrás, había tenido una “pelea” con Martha Isabel Bolaños.

Inicialmente, ni la presentadora Claudia Bahamón, ni los chefs habían dado razón sobre ella, por esa razón, los internautas ya se habían estado cuestionando en redes sociales sobre lo que le habría ocurrido a la participante. “Natalia, por qué no apareces en MasterChef?”, “haces falta en la cocina”, “¿qué le pasó a Natalia Sanint?, “¿por qué Natalia Sanint no está en MasterChef?, “¿y Natalia?”.

En la emisión de este miércoles 28 de junio, fue Nicolás de Zubiría quien reveló el por qué Natalia Sanint no está en MasterChef Celebrity. De paso, explicó que la presentadora tampoco estaría ese día. “El día de hoy claramente cómo pueden ver no está Claudia, no está en persona, pero ella les ha mandado unos regalitos muy especiales a todos y como pueden ver no está Natalia, de nuevo, está delicadita de salud y tampoco está Daniela, ambas van a regresar, claramente, con el delantal negro, el rigor que pide la regla”, aseguró. Los demás participantes se sorprendieron al escuchar al chef, aunque también se alegraron, pues tienen menos posibilidades de llevar un chaleco negro en esta oportunidad.

Delantales negros en ‘MasterChef Celebrity’

En el reciente capítulo, los participantes tuvieron que preparar pizza. El reto fue en tríos y los encargados de armar los equipos fueron Juan Pablo Barragán, Jairo Ordóñez y Negrito W. Al final, quienes se llevaron los chalecos negros por diferentes errores en sus preparaciones fueron: Laura Barjum, Julio César Herrera, Martha Isabel Bolaños, Carolina Acevedo, Biassini Segura y Francisca Estévez. Además, Daniela Tapia y Natalia Sanint también tendrán delantal cuando regresen de la competencia.