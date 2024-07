¿Qué pasó con Campanita en ‘Día a Día’? Volvió con duro reclamo: “no más ‘hate’”

Campanita se convirtió en uno de los participantes más queridos de la historia del Desafío. El exintegrante de Omega cautivó a los televidentes no solo por sus habilidades y destrezas físicas, sino también, por su extrovertida forma de ser.

El bailarín profesional fue eliminado el 6 de junio y, aunque muchos se entristecieron con su salida, al día siguiente el programa Día a Día lo sorprendió con una gran noticia, tras proponerle ser presentador del matutino junto con Carlos Calero, Iván Lalinde, Juan Diego Vanegas, Carolina Soto, Carolina Cruz y Catalina Gómez.

Campanita se convirtió en uno de los grandes protagonistas de El Desafío gracias a su carisma y su gran personalidad. Fotografía por: Caracol Televisión

El caleño no pudo ocultar su emoción y a partir del pasado 18 de junio, inició ese nuevo reto profesional; sin embargo, la semana pasada estuvo ausente del programa, llamando la atención de los televidentes y usuarios en redes, quienes comenzaron a especular al respecto. De hecho, algunos pensaron que no volvería más.

Campanita regresó a ‘Día a Día’ con contundente mensaje

Aunque Campanita había publicado un video contando el motivo de su ausencia del set, en la más reciente emisión del matutino de Caracol Televisión volvió a aparecer y aprovechó para enviar un mensaje a quienes lo han criticado por su debut como presentador.

“¡Vea esta niña! Yo le quiero contar de que ya volví otra vez a mi casa, para las personitas que estaban diciendo que ‘Sí, que Campanita no es profesional, que por eso lo sacaron, que qué hacía acá como presentador, que Caracol, que una cosa’. Mi amor, esta es mi casa, y ya aquí estoy, y ya aquí me envejezco mi amor. Un besito para todos ustedes y ya no me tiren más hate, yo no sé de dónde sacan ustedes tantos malos comentarios, yo estoy feliz y les mando toda mi felicidad a ustedes y que Dios mes los bendiga”, dijo.

Los internautas no dudaron en comentar: “Hay personas que no soportan ver brillar a otros con luz propia, bendiciones por tu resplandor”, “eres lo mejor que le pasó al programa”, “dándolo todo”, “como Campanita nadie”, “a él le dieron una oportunidad y la está aprovechando”, “así se habla, Campanita”, “volvió con toda, más metido en el cuento, interactuando, hoy si se ve presentador de Día a Día”, “dejen la envidia. Quisieran Uds estar ahí ocupando el lugar de @_campanita15″, “te ves espectacular, tu energía te define tal cual como eres, eres único”, “qué bueno campanita que estas en el programa de nuevo. Yo me imaginé que estabas cumpliendo unos compromisos. Y para mí eres un profesional hablas muy bien y tienes bueno humor en el programa”.

¿Omega cayó en una ‘maldición’ tras eliminación de Campanita del ‘Desafío’?

Durante los últimos ciclos del Desafío XX, el equipo Omega no ha tenido una buena racha. De acuerdo con Campanita, su equipo viene en decaía tras su salida, pues era él quien le aportaba a la magia. Asimismo, resaltó que ir a los boxes sin alimento no es nada fácil y, por supuesto, afecta el rendimiento de los participantes.