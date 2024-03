¿Qué le pasó a Sebastián Gutiérrez y por qué rompió en llanto en LCDLF?

Desde hace más de un mes, 22 participantes llegaron a La casa de los famosos para asumir el reto de convivir las 24 horas del día, los siete días de la semana, enfrentarse a diferentes retos y, asimismo, luchar por obtener el millonario premio.

Con el paso de los días, el encierro comenzó a hacer estragos. Algunos de los participantes han protagonizado fuertes discusiones; otros han comenzado relaciones sentimentales, y también, hay quienes se han visto afectados por no tener contacto alguno con el exterior.

¿Por qué Sebastián Gutiérrez terminó llorando en ‘La casa de los famosos’?

Hace unos días, el actor aprovechó la oportunidad de soledad en el cuarto de maquillaje y expresó sus sentimientos ante la cámara, asegurando lo difícil que ha sido este tiempo dentro de La casa de los famosos.

“Siempre he pensado que es un acto bastante honesto y valiente aceptar cuando uno no se siente bien. Es honesto manifestar que no estoy bien y eso está bien. Estoy dando todo lo posible pero los ánimos se me están acabando y cada día es más complicado”, dijo en ese momento.

En el capítulo del pasado sábado, el actor preocupó a sus compañeros cuando, de repente, comenzó a llorar. “No lo puedo controlar, todo el tiempo intento distraerme, respirar, pasarla bien, yo soy muy fuerte, yo les juro que lo estoy intentando con todas mis fuerzas, estoy muy honrado de estar aquí y muy feliz y yo sé que ‘El Jefe’ se ha preocupado por mí, porque lo he visto, pero esto poco a poco se me está saliendo de las manos”, dijo, mientras la actriz Diana Ángel intentaba consolarlo.

“ha sido un jugador impresionante, has sido una ficha divina en este lugar, pero esto no es normal”, le dijo la también cantante.

¿Hay manipulación en las nominaciones de ‘La casa de los famosos’?

Al parecer, el actor no está cómodo dentro de la casa, pues también aseguró, en medio de lágrimas, que las nominaciones están manipuladas. “Hay vainas contra las que yo no puedo luchar. Hay manipulaciones en el tablero que no estoy dispuesto a ceder. No me pueden obligar a nada. Tampoco tienen la responsabilidad de mostrarme. A lo mejor el juego no es para mí o yo no soy para el juego, o si y debo mantener esta pelea. En esas estoy”.

Seguidores apoyan a Sebastián Gutiérrez

En redes sociales los usuarios le han dejado múltiples mensajes, especialmente, después de que el canal RCN anunciara que, esta noche, además del participante que saldrá eliminado por votaciones, otra persona también abandonará la competencia. Algunos rumoran que podría tratarse del actor.

“Estar encerrados sin comunicación, ni ver día, noche es una locura y con toda esa gente desconocida tenaz”, “que renuncie, primero su vida y salud”, “solo quien a vivido o tiene a alguien cercano que ha sufrido de ataques de pánico sabe lo duro, difícil y frustrante que es, no se burlen de Sebastián más bien aprendan sobre el tema”, “ellos pueden pedir salir de ahí. Tampoco están con camisa de fuerza. Pobre si sufre”.