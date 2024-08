¿Qué le pasó a Juan Pablo Llano? El actor se desmayó en ‘MasterChef Celebrity’

En el reciente capítulo de MasterChef Celebrity los participantes se enfrentaron a un nuevo reto de campo en el que debían preparar 30 sándwiches por cada equipo.

Juan Pablo Llano se desmayó

Antes de iniciar la prueba, el actor y presentador Juan Pablo Llano, quien había ganado el pin de inmunidad anteriormente, manifestó que no se sentía bien de salud. “Hoy no me desperté como en buenas condiciones. Me siento raro, algo me está pasando entonces estoy un poco preocupado con eso”, dijo.

Pese a eso y a que sus compañeros le sugirieron que fuera atendido por el cuerpo médico de la producción, el participante se negó y decidió iniciar la prueba así.

No obstante, con el paso de los minutos y pese a sus intentos de seguir ayudando a sus compañeros, se sintió mucho peor, por lo que tuvo que dejar lo que estaba haciendo para tomar un respiro. “Estoy mareado, estoy muy mareado”, dijo.

Inmediatamente, Ilenia y los demás integrantes del equipo reaccionaron y, en medio de la angustia, comenzaron a gritar pidiendo la ayuda a los paramédicos.

Juan Pablo tuvo que ser sacado del set de grabación en ambulancia, generando preocupación en toda la producción y, por supuesto, en los televidentes y seguidores en redes sociales.

“Pobre Juan Pa y qué bien todos unidos ayudándole”, “gracias a Dios Juan Pablo está bien”, “pobrecito mi Juan Pa”, “espero que Juan Pablo esté bien”, “la verdad me dio angustia por Juan Pablo, él estaba mal, verlos angustiados fue duro. Esas bajas de azúcar son fuertes. Espero esté mejor”, “qué susto, gracias a Dios no fue nada grave, un abrazo Juan Pa”, son algunos de los comentarios que dejaron los internautas en redes sociales.

De acuerdo con el canal RCN, “Juan Pablo fue atendido por el equipo médico de MasterChef, sufrió una descompensación por deshidratación y una baja de azúcar que le provocó un ligero desmayo”.