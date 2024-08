¿Qué le pasó a Claudia Bahamón de ‘MasterChef’?: “caí muy mal”

Todas las noches por el canal RCN, los famosos deleitan a los jurados Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Adria Marina con sus preparaciones. En cada reto, individual, en pareja o en grupos, los participantes deben ser creativos y muy precisos, pues cualquier mínimo error los puede sacar de la competencia.

Cada vez que algún famoso se ausenta de la competencia, debe ingresar con delantal negro, sea cual sea el motivo. En esta temporada varios de ellos han tenido que faltar a las grabaciones, como Brian Moreno, quien por una profunda cortada no solo no estuvo en varios capítulos, sino que, además, tuvo que renunciar al programa por la gravedad de la herida. De la misma manera, Dominica Duque estuvo ausente un par de días por una quemadura y Martina la peligrosa también sufrió un accidente que la sacó varios capítulos de la cocina.

¿Por qué Claudia Bahamón no ha estado en ‘MasterChef Celebrity’?

Además de los participantes, los chefs y la presentadora también se han ausentado de las grabaciones. Desde hace varios días, Claudia Bahamón no ha estado presente en la cocina. Los televidentes y usuarios en redes no han pasado desapercibida su ausencia, por lo que se han preguntado, insistentemente, sobre los motivos.

Al parecer, la huilense, quien es Arquitecta de profesión, comenzó a presentar algunos problemas con su voz durante las grabaciones de MasterChef Celebrity, sumado a una incomodidad en el pecho.

Aunque intentó continuar con sus compromisos de manera normal, al final, tuvo que acudir a urgencias pues cada día se iba complicando más su estado de salud.

A través de sus redes sociales, la presentadora explicó lo que le ocurrió. “No estaré nuevamente y acá les cuento qué pasó. Resulta que hace unos retos venía sintiendo que la voz se me iba, pero el tema lo sentía como en el PECHO. Si están pegados se dieron cuenta que falté a un reto. Bueno, pues me pusieron un boost de corticoides y logré ir al reto siguiente... pero al finalizar el día caí muy mal y me fui de urgencias y ahí sí incapacitada”, escribió a través de una historia de Instagram.

Más adelante, explicó que: “como hacía un año me había dado el neumotórax, parece que los pulmones no aguantan tanto. Ajá, caí en una crisis respiratoria. Nada grave, pero…” dijo en sus redes sociales.

De igual manera, debido a los múltiples mensajes que ha recibido donde sus seguidores le expresan que la extrañan, Bahamón dijo: “Los amo. En serio de las cosas más horribles es faltar al trabajo por una enfermedad”.