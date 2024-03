¿Qué hacía Karen Sevillano antes de ser influencer? “Su oscuro pasado sorprendió”

Karen Sevillano es una de las generadoras de contenido más influyentes del país. Actualmente, la vemos todas las noches en ‘La casa de los famosos’, su participación ha generado amores y odios entre los compañeros y televidentes, por su particular personalidad.

La influencer cuenta con más de 2 millones de seguidores en Instagram, red social en la que publica videos en los que habla, de forma graciosa, sobre la libertad sexual, feminismo y relación con los hombres. Sin embargo, antes de ser conocida en el mundo de las redes sociales, la caleña tuvo otro empleo que llamó la atención de sus seguidores.

El trabajo de Karen Sevillano antes de ser influencer

Antes de ingresar a ‘La casa de los famosos’, en medio de una convención de modelos, Karen Sevillano habló sobre su pasado, revelando que antes de iniciar en las redes sociales, trabajó en el mundo del entretenimiento para adultos como modelo webcam.

“Yo era modelo webcam y tuve mi época en que no quería transmitir. En una semana me hacía mis 1.000 dólares. Yo sentía que con 1.000 dólares ya, pero no, uno no puede ser tan conformista. Uno puede comprarse un Mercedes, un apartamento e irse de viaje cada 8 días y cada 3 si le da la gana, si sos juiciosa. Uno no puede ser tan conformista en esta vida. No puede andar uno con un bolso Luis Vuitton y pagando arriendo”, expresó.

A pesar de los cuestionamientos que se generan por parte de la sociedad, sobre el trabajo como modelo webcam, durante el encuentro, Karen aconsejó a las mujeres sobre esta modalidad de empleo y las invitó a no sentirse mal, ni discriminadas por la labor que realizan. Aquí el video de sus declaraciones.

Novio de Karen Sevillano entra a la casa

Por otro lado, en el capítulo 25, también se vivió la visita de otro familiar a ‘La casa de los famosos’. En esta ocasión, la participante beneficiada fue Karen Sevillano, cuando su novio Neider García entró a la casa y la aconsejó sobre su comportamiento, mientras ella estaba “congelada”.

“Ay mi amor, te extraño mucho mi Karen, estamos orgullosos de vos, de que has sido fiel a vos misma y a tus principios. Quiero que tengas muy en cuenta que la verdad se convierte en crueldad cuando carece de empatía y usted no vino a ser cruel con nadie, recuerde eso, téngalo presente”, le expresó mientras la abrazaba.