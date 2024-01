Presentadores de ‘La Red’ cruzaron fuertes comentarios por fotos de Alzate armado

Una fuerte polémica generó Alzate tras hacer dos publicaciones en redes sociales portando armas de fuego. Este escándalo fue cubierto por el programa de entretenimiento La Red, en el que dos de sus presentadores resultaron discutiendo durante la nota.

¿Por qué enfrentaron opiniones los presentadores de ‘La Red’?

Resulta que Carlos Giraldo y Juan Carlos Giraldo se refirieron a las publicaciones de Alzate durante el programa. Allí, advirtieron que las armas fueron adquiridas por el cantante en Estados Unidos y no serán usadas para su defensa personal, como algunos llegaron a sospechar.

Sin embargo, esto no fue suficiente para Frank Solano, por ejemplo, quien cuestionó: “Me disculpan, pero me indigna que atraquen a Alzate, tanto como que él diga que va a tomar justicia por mano propia. Me indigna que en este país, donde las armas tienen que estar en las manos del Ejército, la gente esté pensando en armarse”.

Al escuchar esta opinión, Carlos Giraldo reiteró que las publicaciones del artista popular fueron hechas en Estados Unidos, no en Colombia, por lo que no tenía sentido discutir al respecto.

Ante esto, Carlos Vargas se incluyó en la conversación y advirtió que, en efecto, hay una fuerte percepción de inseguridad entre los colombianos. Fue entonces cuando Giraldo lo señaló de respaldar el porte de armas.

“No, porque a mí no me interesa, pero si hay una lectura social de que se siente uno desprotegido. Uno no puede ser tan soberbio como tú y empezar. Si hay una manera en el país…”, comentó Vargas, tras lo cual Giraldo lo interrumpió y contestó: “Soberbio no, apegado a la ley ¿Se olvidaron de que el video es en los Estados Unidos?”.

La advertencia de Alzate que desató toda la polémica

En noviembre pasado, Jorge Andrés y su equipo de músicos fueron víctimas de un violento atraco a mano armada, cuando se movilizaban por una carretera de Colombia.

“Nos acabaron de atracar con fierros en la cabeza. Estamos en Colombia, la hemos recorrido por muchos años, amamos nuestra tierra y es la primera vez que nos pasa esto. Nos atracaron, nos humillaron, y lo que está sucediendo no nos había pasado nunca”, dijo el artista en su momento.

Posteriormente, Alzate afirmó que está dispuesto a defenderse con sus propias manos para evitar que una situación de estas vuelva a ocurrir. Por esta razón, hubo quienes pensaron que se había armado para combatir el crimen.

“Yo también me voy a cerrar, y me los voy a lamer cuando vuelvan. Aquí nos los vamos a lamer a todos. Vamos a ver qué es lo que va a pasar, porque las personas de bien, sin importar si son de derecha o de izquierda, tienen que tomar la decisión de defenderse. Es la vida de ellos o la de nosotros”, concluyó en aquella ocasión.