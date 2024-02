Win Sports es un canal de televisión dedicado al deporte colombiano que, entre su equipo informativo, cuenta con periodistas y presentadores como Sheyla García, quien se ha ganado el corazón de los televidentes con su carisma y talento.

Sin embargo, la joven comunicadora entregó una noticia que dejó ‘fríos’ a sus fanáticos, pues anunció un nuevo trabajo.

Presentadora de Win Sports está estrenando canal ¿De quién se trata? Fotografía por: Instagram Sheyla García

¿Dónde estará ahora Sheyla García, de Win Sports?

De acuerdo con lo expuesto por medio una publicación en Instagram, el canal regional Teleantioquia se convirtió en su nueva casa. Allí, presentará la sección deportiva del informativo en su emisión de las 7 de la noche.

“¡Esta tierra me ha dado tanto! Y esta vez es cómplice, una vez más, de una nueva alegría en mi vida. Antioquia me sigue regalando muchísimo amor y felicidad ¡Gracias, tierra linda! Y también gracias a todos por ser felices con mi felicidad, por celebrar mis logros y anhelos como propios, y por acompañarme y seguirme en cada sueño”, expresó como descripción a una fotografía en el set del noticiero.

Te puede interesar: Julián Román echó al agua a actriz con mal aliento: así fue la incómoda situación

Por fortuna para quienes gustan de ver a Sheyla García en las transmisiones de los partidos de la liga colombiana, la presentadora no abandonará estas labores, sino que ahora hará parte de ambos canales.

“¡Gracias a mi Win Sports por estar conmigo siempre! No me he ido, hay ‘Shey’ para rato. Estaré más feliz que siempre en ambas pantallas para todos”, concluyó en su mensaje la comunicadora deportiva, quien es madre de una pequeña de 2 años llamada Luciana.

Un repaso por la carrera de Sheyla García

A pesar de su corta edad, tiene una trayectoria profesional de 12 años. Su primera aparición en televisión fue cuando cursaba grado 11 en la Escuela Normal Superior de Ocaña, y desde ese momento supo que ese sería su camino.

En 2007 se radicó en la ciudad de Medellín, donde estudió comunicación Audiovisual en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Esto le permitió trabajar en SportCenter y luego en Une Sports, Caracol Radio y RCN Televisión (misma casa del canal Win Sports), canal en el que está desde marzo de 2017, cuando salió de ESPN.

Puedes leer también: Felipe Saruma se mostró acompañado de esta hermosa mujer ¿Ya olvidó a Andrea Valdiri?

Su pasión y carisma, así como el fuerte humor que la caracteriza, la hacen una de las favoritas entre los televidentes. “Me encanta cuando comentas el fútbol colombiano”, “eres ejemplo de muchas niñas”, “sigue adelante con tus proyectos” y “nunca te vayas de Win, por favor”; son algunos de los comentarios que recibe Sheyla García en las publicaciones que hace sobre su trabajo.