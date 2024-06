Presentadora de Noticias Caracol asumirá nuevo reto profesional ¿Adiós al informativo?

Noticias Caracol es el informativo más visto de la televisión colombiana, según las mediciones de Kantar Ibope. Razón por la cual su equipo de presentadores suele gozar de gran reconocimiento entre el público colombiano.

Daniela Pachón, por ejemplo, es una periodista santandereana que hace parte de Noticias Caracol desde hace 9 años, en los cuales se le ha visto como reportera y presentadora de algunas emisiones de fin de semana. Sin embargo, nuevos retos profesionales tocaron a su puerta y ella, sin pensarlo dos veces, decidió asumirlos.

¿La presentadora Daniela Pachón se va de ‘Noticias Caracol’?

Por medio de su cuenta de Instagram, la comunicadora dio a conocer que, a sus 35 años, le llegó una oportunidad para crecer profesionalmente.

“Llega junio y me trae un nuevo reto: Código Caracol FDS. Será un gustazo hacer parte de esta sección con un admirable equipo ¡Quiero que me acompañen!”, escribió como descripción a su publicación en esta red social.

Amigos y seguidores de Daniela Pachón aprovecharon el posteo para felicitarla por el nuevo peldaño que escala en Noticias Caracol.

“Te felicito y me alegra mucho. Una profesional como tú merece grandes oportunidades, como estas”, “ahora sí es que no me voy a perder las noticias del fin de semana” y “lo hiciste muy bien en las emisiones de la mañana, se nota que a la producción le encanta tu trabajo”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

La presentadora que vuelve pronto a ‘Noticias Caracol’

En enero pasado, la periodista brasileña Marina Granziera dio a luz a su segunda hija, a quien llamó Sophía. Por esta razón, se tomó su respectiva licencia de maternidad que, en Colombia, es de 18 semanas contadas a partir del día del parto o del tiempo que estipule el médico que debe ausentarse de su trabajo.

Así entonces, con el plazo próximo a cumplirse, la presentadora de la sección deportiva se prepara para regresar al set de Noticias Caracol y a los micrófonos de Bluradio, pues le esperan eventos de gran magnitud, como la final de la UEFA Champions League o los Juegos Olímpicos París 2024.

De hecho, Marina Granziera fue invitada este 10 de mayo a Día a Día, matutino del canal Caracol en el que participó de un homenaje con motivo del Día de las Madres.