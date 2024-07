¿Por qué no quieren a Mila, la hija de Betty y Armando de ‘Betty la fea’?

El más reciente estreno de los dos episodios de ‘Betty la fea, la historia continúa’, con Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, contó con un aplauso generalizado de parte de sus millones de seguidores y algunos se pronunciaron en redes sociales mencionando el gusto que les da volver a ver la historia y lo que ocurrió con cada personaje. También hubo cierto pesar al saberse que la madre de Betty, Julia Solano, murió. Otras ausencias que se han mencionado por supuesto han sido las de los padres de Armando, Roberto y Margarita, igualmente la de Mariana, una de las integrantes del cuartel. Tanto Roberto como Julia, interpretados por Kepa Amuchástegui y Adriana Franco, respectivamente dejaron mensajes que sin duda marcan las decisiones de sus hijos, protagonistas de esta nueva historia.

Los hates para ‘Betty la fea’

Aunque naturalmente hay uno que otro aspecto que ha sido señalado por algunos ciudadanos digitales, como por ejemplo que Patricia Fernández (Lorna Cepeda) sea la nueva directora de recursos humanos, que este personaje repita demasiado el famoso término “desgraciada” o que Daniel Valencia (Luis Mesa) ya no esté. Hay también opiniones sobre lo corta que resultó la serie, pues creen que 10 episodios es muy poco, otros consideran que es apenas para los nuevos formatos. En lo que ha habido consenso por parte de un buen número de cibernautas es en lo mucho que les molesta el personaje de Mila, interpretado por Juanita Molina. Mila es la única hija que tuvieron en su matrimonio Betty y Armando. Los comentaristas digitales no entienden por qué ella le dice por su nombre a Betty en vez de llamarla “mamá “; tampoco conciben que sea tan cercana a Marcela Valencia, enemiga natural de Betty y en general, no les ha calado en el gusto esta interpretación.

¿Por qué Mila quiere más a Marcela Valencia que a Betty?

El nombre Mila se convirtió en tendencia este fin de semana y dio origen a una oleada de críticas; algunos incluso, pidieron que resucitaran a Julia, la madre de Beatriz, y sacaran a Mila, lo cual no sucederá, ya que la serie está completamente grabada y el rol de la hija del matrimonio Mendoza-Pinzón será crucial en el resto de la historia.

Juanita Molina no ha mencionado nada sobre las críticas que incluso han sido tema de portales de países vecinos como Ecuador, Chile y Perú. Las reacciones de quienes observan la conducta de Mila han dado incluso para que algunos anticipen lo que podría pasar con este personaje. “¿Por qué presiento que en los próximos capítulos Mila va a terminar leyendo el diario de Betty, y se enterará del engaño de Armando con su mamá para salvar la empresa? ¿Se imaginan?”, intuyó un cibernauta que otros apoyaron en cuanto a su teoría. Los seguidores de Betty creen que Mila terminará leyendo el famoso diario y así entenderá que debe valorar más a su madre y no creer que su padre es el mejor hombre del mundo.

También hay que mencionar que hay opiniones que justifican el comportamiento de la joven y anticipan que pronto se sabrá por qué Mila no tiene buena relación con su madre, pero al final habrá una especie de reconciliación.

