¿Por qué Martha Isabel Bolaños no será ‘La Pupuchurra’ en Betty La Fea?

En los últimos meses, Martha Isabel Bolaños se convirtió en tendencia en redes sociales por su sonada participación en MasterChef Celebrity. Entre amores y odios, la caleña estuvo en boca de los colombianos por su polémica relación con Carolina Acevedo, ganadora del reality de cocina.

En esta ocasión, la actriz volvió a ser noticia, pero por su personaje de ‘La pupuchurra’ en ‘Yo soy Betty, la fea’. Hace unos días, a través de sus historias en Instagram, Martha Isabel aseguró que no participaría en el proyecto, que actualmente se encuentra en etapa de grabación y producción.

“Voy a aprovechar para contarles un chisme, estaba en el canal y estaban todos mis compañeros de ‘Betty’ grabando. Fue muy loco, porque cuando entré al estudio, estaban todos”, contó con nostalgia.

“Para la gente que pregunta si voy a estar: No, no fui invitada al proyecto. Paula Peña, tampoco y María Eugenia Arboleda, tampoco. ¿Las razones? Yo digo que, al no estar Sofía, ‘la Pupuchurra’ no tiene mucho que hacer ahí, pero es la realidad”, aseguró.

De igual modo, afirmó que para ella fue muy especial ver a sus excompañeros de proyecto y augura un exitoso resultado en esta segunda temporada de ‘Yo soy Betty, la fea’, que se emitirá por el Canal RCN y Prime Video.

“Fue muy lindo verlos. Espero que les vaya muy bien, el proyecto pinta espectacular y bueno, chévere, fue lindo verlos. 23 años y seguimos unidos. Sé que me van a extrañar, pero bueno, seguiremos por aquí, haciendo lo nuestro”, concluyó.

