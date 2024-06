¿Por qué los exparticipantes molestos con La Casa de los famosos fueron a la gala?

La gala de la final de ‘La Casa de los famosos’ se convirtió en el tema del día. La transmisión, que se extendió por más de hora y media, tuvo varios momentos importantes para llegar a la revelación del gran ganador, que terminó siendo Karen Sevillano, una de las favoritas, sin duda. El segundo lugar de la competencia lo ocupó el actor Julián Trujillo.

Sin embargo, llamó poderosamente la atención, la asistencia de personajes como La Segura, principalmente, y otros en menor escala como José Miel, Isabella Santiago o incluso la misma Nataly Umaña, que podría sentirse incómoda, teniendo en cuenta que en dicho espacio también estaban los familiares de Miguel Melfi, que no aprobaron el romance que ellos vivieron en el reality.

Según algunas fuentes consultadas por Vea la respuesta es sencilla. Cuando los participantes de ‘La Casa de los famosos’ firmaron su entrada al reality, también aceptaron una cláusula o parágrafo adicional en el que se comprometen a asistir a la gala final, independientemente de en qué momento hayan sido eliminados.

Isabella Santiago llegó de Venezuela a la final

Al parecer, la única excepción habría sido Isabella Santiago quien en su posición de expulsada no tendría ese compromiso, no obstante, aceptó la invitación del canal y estuvo en el país menos de 24 horas acompañado a sus antiguos compañeros de competencia. Isabella arribó la capital procedente de Venezuela a mediodía del mismo lunes y para el martes, después de la gala final, ya estaba abordando un avión de regreso a su país.

En el caso de La Segura y los demás, habrían hecho presencia para no incumplir un parágrafo del contrato que seguramente tendría una importante multa, en caso de no ser acatado. Aunque Vea no estableció una suma en concreto que estuviera en dichos contratos, una persona cercana a producción dijo “que cada contrato es distinto en monto y de pronto, las multas también contemplan platas diferentes”.

En todo caso, en las redes sociales si llamó la atención de los cibernautas, ver a La Segura, quien al salir dio declaraciones fuertes contra el canal y dejó ver que en su opinión había manipulación de las votaciones. También aseguró que había perdido su tiempo a su paso por el formato.

