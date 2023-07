¿Por qué Jhovanoty no está en ‘Día a Día’? Se conoció la razón

Para nadie es un secreto la gran relación que tienen delante y detrás de cámaras Carolina Soto, Carolina Cruz, Iván Lalinde, Juan Diego Vanegas y Jhovanoty, presentadores de Día a Día.

Presentadores de 'Día a Día'. Fotografía por: Instagram

No solo son compañeros de set, sino que también comparten otros espacios de sus vidas personales, como salidas a almorzar o cenar por algún motivo en especial. Cada vez que alguno se va uno o varios días del programa los televidentes no lo pasan desapercibido e inmediatamente comienzan a preguntarse por la razón de su ausencia.

¿Qué pasó con Jhovanoty?

En los últimos días, se ha podido evidenciar que el presentador y comediante Jhovanoty no ha estado en el set del matutino de Caracol Televisión. No solo los televidentes lo han notado sino también su amigo y colega Carlos Calero, quien ayer fue invitado al programa para hablar del lanzamiento de Yo me llamo, donde él es presentador junto a Melina Ramírez.

En la emisión de ayer, Calero le preguntó a sus compañeros de Día a Día sobre el “presidente”, refiriéndose al comediante, quien se destaca por la imitación que hace del Jefe de Estado colombiano.

Las presentadoras le respondieron que Jhovanoty se encontraba de vacaciones. En sus redes sociales se ha podido observar que el comediante ha estado viajando por varias ciudades del país realizando una gira de su show Jhovanoty Tour 2023. Entre las ciudades que ha visitado y que visitará próximamente están: Popayán, Palmira, Valledupar, Pitalito, Buga, Barranquilla, Bogotá, Neiva, Ipiales, Cali, Yopal, Ibagué, Bucaramanga, Santa Marta y Aruba.

¿Por qué Jhovanoty ya no imita a Jessi Uribe?

El comediante se ha destacado por sus múltiples imitaciones de diferentes personajes colombianos de la política y la farándula. Aunque a muchos de los originales les parece divertido, hay algunos a los que no les ha agradado mucho la imitación.

Una de las que sus seguidores más disfrutaban que hiciera, era la de Jessi Uribe, pero desde hace un tiempo dejó de imitarlo para evitar problemas con el artista, todo porque en una oportunidad había preparado una escena basada en el cantante, y para ello, necesitaba que le diera su aprobación por escrito, pero Jessi no la aceptó. Entonces, para evitar problemas, prefirió dejarlo de imitar. “Imagínese, yo ahí detrás del jopo del otro dizque para que firmara un papel para que autorizara una entrevista y no se pudo sacar esa entrevista en televisión porque el señor no firmó y yo grabando ahí y atrás Paolita diciendo: ‘Sandrita este hombre está de un juicio’, solamente por eso no la quiso firmar”, afirmó de manera cómica.