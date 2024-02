¿Por qué Gregorio Pernía abandonó ‘La casa de los famosos’?: “es una casa dura”

Sorprendidos, así quedaron los participantes de La casa de los famosos y los televidentes al observar la renuncia del actor Gregorio Pernía en el reciente capítulo emitido por Telemundo.

El actor tuvo una polémica estancia dentro de la casa, por lo que, minutos antes de la emisión del programa, anunció la noticia: “les cuento, la persona que me alentó a venir aquí fue mi familia, espero no haberles quedado mal. Fueron cuatro semanas en un proceso bien duro, arduo, en un aprendizaje bien grande, donde tuve la paciencia, la tolerancia... entré pensando que era otra cosa, que era diferente”, comenzó diciendo.

Enseguida, rompió en llano y agregó: “aprendí de la paciencia, la tolerancia del ser humano, gracias a cada uno de ustedes, me los llevo como una familia”.

Gregorio Pernía reveló los motivos de su salida de ‘La casa de los famosos’

El actor causó toda una polémica por su inesperada salida. Por medio de un video publicado en TikTok, el actor explicó sus razones para salir de la competencia, en una entrevista con Telemundo.

La presentadora le preguntó: “¿Sientes que te quedó grande esta experiencia?”, a lo que Pernía respondió: “Cuando entré yo no pensé que me iba a dar tan duro, sentí que me arrancaron el corazón, como un órgano fuerte que es mi familia... Mi vida es muy austera, pero soy multimillonario porque abro la puerta de mi casa y hay una montaña al frente... Jamás pensé que sufriera de claustrofobia, fue un impacto grandísimo, entonces soy un hombre libre... Mis seguidores son parte de mi familia y me hacían mucha falta”, aseguró.

Dentro de sus razones, el actor también explicó que su familia le hacía mucha falta. “Fue una experiencia muy bonita... Fue un taller divino de tolerancia, de quedarme callado, de ser un buen receptor y escuchar... ‘La Casa’, es una casa dura, en donde no recibes un mensaje, donde no tuenes comunicación con nadie y en donde no tengo visita conyugal, eso es duro”, afirmó.

Reacciones a la salida de Gregorio Pernía

En redes sociales, los seguidores del actor han dejado sus opiniones por la salida del actor de La casa de los famosos: “estoy llorando a moco tendido… La casa #LCDLF no va a ser lo mismo sin ti #GregorioPernia te ganaste nuestro corazón”, “se nos fue un soldado”, “todos lloran la salida de Gregorio Pernía”, “es de valientes irse de un lugar donde lejos de darte vida, sólo te la está quitando”.