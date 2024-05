¿Por qué Cristina Estupiñán renunció al programa de Laura Acuña?

Después de casi tres años trabajando a dúo con la famosa presentadora Laura Acuña, la periodista Cristina Estupiñán decidió no seguir trabajando a su lado. La noticia tomó por sorpresa a los cibernautas seguidores del espacio que hábilmente ponía a la celebridad invitada a hablar de su vida y de episodios importantes en ella. Algunos incluso, terminaban en llanto por la emotividad de la entrevista misma.

La decisión de Cristina no fue precipitada y ahora, ella tiene su propio espacio. Cristina es la directora y conductora de ‘Sinceramente Cris’, un formato de entrevistas respaldado por Bésame y As, la emisora de Caracol y el portal digital, los dos respaldados por prisa.

Estupiñán le contó a Vea que al tiempo con su trabajo en ‘La sala de Laura Acuña’ laboraba, y lo sigue haciendo, como corresponsal de ‘El Gordo y la flaca’, de Univisión; allí lleva 13 años, pero abrieron su propio emprendimiento, en compañía de su esposo, el presentador de noticias deportistas Juan Felipe Cadavid. “Con mi esposo emprendimos un proyecto familiar y enfilamos todas nuestras fuerzas para sacarlo adelante, así que trabajar duro era fundamental y ya no tenía el mismo tiempo para la sala , apenas esto empezó a ocurrir, lo hablé con Laura y ella lo entendió. En cuanto a Sinceramente Cris , mi proyecto personal en Youtube, yo siempre lo tuve en mente” , detalló la periodista.

La comunicadora recordó que desde hace mucho tiempo, cuando era directora de entretenimiento en RCN, donde trabajó con Laura y creó Súper Like, tenía en mente un espacio donde fuera posible dejar al descubierto las historias de vida de los famosos y esos aspectos que en otros formatos por espacio no caben. De ahí resultó la sala, pero ahora lo que quiso fue retomar ese sueño personal de manera independiente.

“Yo soñaba con tener un espacio donde los invitados pudieran contra sus historias sin pensar en que debían reducirse a dos minutos”.

Para Cristina su pasión es sin duda hacer entrevistas y escuchar esos relatos inspiradores y ahora comenzó de cero nuevamente e inició con firmeza, pues su primera invitada fue Carolina Cruz, con quien tiene una amistad de años cuando las dos trabajaron en ’RCN Noticias’. Otra de las celebridades que compartió anécdotas inéditas de su vida fue Arelys Henao.

Los episodios de ‘Sinceramente Cris’ se estrenan los martes a las 4 de la tarde en el canal de As Colombia, luego se suben al canal de Youtube de la periodista y al de la emisora Bésame.

¿Qué dijo Laura Acuña de la renuncia de Cristina?

Sobre qué dijo Laura acerca de su renuncia no hubo inconveniente al respecto: “Me dijo que todos los cambios siempre son positivos, que me entendía y me deseaba lo mejor, que me siguieran en mi nuevo proyecto, ambas tuvimos una especie de ‘tusa’. Además, me hizo una despedida muy linda en la que lloramos mucho”, recuerda la periodista que terminó siendo la invitada del programa que creó y del cual se desvinculó.

