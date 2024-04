¿Por qué Beba no duerme con ningún hombre en el ‘Desafío XX’? Esta es la razón

El Desafío XX es uno de los programas favoritos de los colombianos. El reality de Caracol Televisión ha cautivado las noches de los colombianos. Los participantes de los equipos Alpha, Beta, Gamma y Omega han demostrado sus capacidades físicas y se preparan para un nuevo ciclo. Una de las tres casas desaparecerá de la historia del programa.

Desafío XX Fotografía por: Cortesía Caracol Televisión

En medio de la competencia y la convivencia, algunos de los concursantes han protagonizado discusiones por diferentes desacuerdos pues, de su rendimiento en los boxes, depende si se quedan con los beneficios que ofrece la producción.

Alpha eligió ‘Playa baja’ para ahorrar dinero

Una de las opciones que tienen los equipos cuando pierden el beneficio de permanecer en la casa con todas las comodidades, es pagar el arriendo o ir directamente a ‘Playa baja’.

Para ahorrar dinero, Alpha decidió ir a vivir esa experiencia, por lo que tendrán que dormir en medio de la intemperie. Para refugiarse de la lluvia cuentan con una carpa, pero deben acostarse directamente en el piso y, si quieren, muy juntos para apaciguar el frío.

Esta es la razón por la que Beba no duerme con sus compañeros hombres

Durante todas las temporadas del Desafío se ha podido observar que muchos concursantes aprovechan para dormir en la misma cama. Sin embargo, en esta edición, Beba, integrante Alpha, ha rechazado acostarse en la misma cama con sus compañeros hombres, a cambio de eso, ha preferido dormir en un sofá.

Al llegar a ‘Playa baja’, todos tuvieron que dormir juntos, por lo que molestaron a la modelo porque ahí tuvo que estar cerca de todos. “Qué hice para merecer esto, qué karma estoy pagando, yo no duermo con hombres”.

Antes, la concursante les había dicho a sus compañeros que evitaba dormir con los hombres en la competencia por respeto a su novio, pues él está viendo todo lo que ella hace en el reality, por lo que prefiere quedarse en otro lado.

¿Quién es el novio de Beba del ‘Desafío 2024′?

En su cuenta de Instagram donde tiene 118 mil seguidores, Valerie de la Cruz, como es su nombre de pila, ha posteado varias imágenes con su novio Andrés Gómez, quien, hace unos días, se refirió a las críticas que ha recibido la participante. “Mi novia está en el Desafío XX y la amo con todo mi corazón, es la cosa más linda que tengo después de Dios. Me he dado cuenta de que la gente tiene un odio implantado por una televisión que muchas veces no es real”, aseguró.

El joven se describe en su perfil de Instagram como creador digital, allí tiene más de 2 mil seguidores y muestra fotos y videos haciendo ejercicio, otras de sus pasiones.