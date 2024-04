¿Por qué a Tania no la expulsaron de LCDLF si cometió el mismo error que Nanis?

Hace unos días, los televidentes votaron para elegir a la tercer participante que ingresaría a la nueva etapa en la competencia de La Casa de Los Famosos Colombia. Con el 33.23% de los 679.947 votos, la nueva integrante fue la modelo Nanis Ochoa, de 35 años.

Sin embargo, la presentadora no duró ni 24 horas en la competencia por una sorpresiva decisión que tomó el jefe, cuando anunció su expulsión por dar información a sus compañeros sobre lo que sucedía en el exterior. Una de las reglas más estrictas dentro de la casa y la cual le costó su paso por el reality.

Fueron dos ocasiones donde ellos dicen que tienen pruebas que digo información del exterior. Una vez, yo dije que veía el programa desde Nataly y Melfi, que para mí había sido un hit y lo otro, es que empezaron a atacar a Bola 8 y yo dije: ‘¿por qué siempre veo que todo termina aquí?’, esas fueron las dos cosas que dije”.

Con la salida de Nanis, dos nuevos participantes ingresaron a la competencia. Se trata de Sebastián González y Tania Valencia. Por su parte, Sebastián Tamayo, Catherine Mira y Diosa Paz, se despidieron de la competencia.

Tania Valencia también rompió las reglas

A su llegada a ‘La casa de los famosos’, la actriz también rompió las reglas y cometió el mismo error que Nanis, al dar información del exterior a su compañera Isabella Santiago. Tania le expresó a la actriz que los televidentes defendían mucho a Mafe Walker.

“‘Acabas de llegar’ y yo, ‘por eso estoy preguntando Diana’ porque ella se puede considerar extraterrestre bebé y tú vieras la cantidad de gente afuera que lo defiende, ¿Me entendés?”, dijo Tania a Isabella, detallando una conversación que tuvo con Diana Ángel.

Por ser la primera vez que incurrió en esta falta, el jefe tomó la decisión de sancionarla con una nominación en la placa. “Tania, cómo sabes, Nanis fue expulsada por revelar información, tú le diste información de Mafe a Isabella Santiago, por esa razón desde este momento quedas en la placa de nominados”. Así se vivió el momento.

A través de redes sociales, internautas especulan que la nominación a la placa de Tania y no su expulsión definitiva, se pudo haber dado porque dio información del exterior a sus compañeros en una sola ocasión, mientras tanto, Nanis lo hizo dos veces.

Nanis reaccionó a la nominación de Tania

A través de su cuenta de Instagram, Nanis reaccionó a la sanción que la impusieron a la actriz de ‘Tu voz estéreo’. “Que bonito que a Tania le dieron una oportunidad. Vamos team #infiltrados”, expresó. En una entrevista con la emisora Tropicana, también se refirió al tema.

“Mi salida fue muy injusta, yo quería que fuera una sanción así como lo hicieron con Tania, ella si tuvo la oportunidad, no lo hicieron conmigo, entonces me siento un poco frustrada.

“No me pareció nada trascendental para que fueran así conmigo, fue en seco, me hubieran podido poner en la placa de nominados. Me hubiera gustado que me trataran con delicadeza y respeto, pero siento que me echaron como un perro”, expresó en otra entrevista en ‘Buen día Colombia’.

