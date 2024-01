Por esta razón, Karol G aparece pocos minutos en ‘Griselda’, serie de Netflix

Griselda, la nueva serie de Netflix que cuenta la historia de la narcotraficante Griselda Blanco, se estrenó exitosamente el pasado 25 de enero. La producción, protagonizada por Sofía Vergara, logró convertirse, según reveló la barranquillera en su cuenta de Instagram, en la serie más vista de la plataforma durante las primeras 24 horas de su lanzamiento.

Además de la ‘toti’, otros actores colombianos hacen parte de la nueva apuesta de Netflix, entre ellos, Diego Trujillo, Christian Tappan y Julieth Restrepo. Causó impacto, además, la aparición de Karol G, cantante paisa que le dio vida a Carla, una de las mujeres de confianza de ‘la reina de la coca’.

A pesar de la gran expectativa que hubo con la participación de ‘la bichota’ en la serie, hubo decepción por parte de algunos de los seguidores de la intérprete de Oki Doki y Tus gafitas. La razón del desacuerdo recae en que, según sus fanáticos, la oriunda de Medellín no sale mucho en los capítulos.

¿Quién es Karol G en ‘Griselda’?

En medio de la premier que se hizo de la producción en Miami, Estados Unidos, Carolina Giraldo, nombre de pila de la antioqueña, confesó que ella misma pidió tener un personaje pequeño, pues quería aprender de quienes llevan años en la industria.

¿Por qué Karol G salió tan poco en Griselda?

“La verdad, tener la oportunidad de participar en una serie donde podía actuar fue lo que necesitaba para convencerme de que me encantaría hacer esto más seguido (...) Aprendí mucho, a pesar de que mi participación fue muy pequeña dentro de la serie, me preparé demasiado para esto y me enseñaron mucho para otros aspectos de mi vida, como el moverme en un escenario, por ejemplo”, contestó en medio de la serie de preguntas.

La reguetonera ha manifestado estar muy contenta con su debut en la actuación, incluso, recientemente mostró, emocionada, imágenes del detrás de cámaras de su personaje.

“Me llamo Carla”, redactó la novia de Feid al subir una galería de fotografías en las que aparece usando la peluca de Carla y algunos de los representativos outfits de la ahijada de ‘la viuda negra’. La cantante de 32 años aparece, a su vez, haciendo pruebas de cámara y posando con Sofía Vergara y Paulina Dávila.