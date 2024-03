Nataly Umaña se enfrentó a Karen Sevillano por burlas hacia su relación con Melfi

Así como Nataly Umaña y Miguel Melfi son tema de conversación entre los espectadores de La casa de los famosos, sus compañeros en el programa suelen comentar y bromear sobre la relación que ambos sostienen.

Dicha situación causó una fuerte incomodidad entre la actriz y el cantante, quienes pidieron respeto y buscaron poner límites. Sin embargo, esta reacción desató una fuerte discusión en la que, además, estuvieron presentes Karen Sevillano y Sandra Muñoz.

Nataly Umaña se enfrentó a Karen Sevillano por críticas a su relación con Melfi Fotografía por: RCN Televisión | Edición Revista Vea

Pelea entre Nataly Umaña, Miguel Melfi y Karen Sevillano

Todo ocurrió durante un encuentro entre los integrantes de la habitación infierno, donde Melfi y Umaña se quejaron por la cantidad de comentarios que reciben sobre su evidente cercanía.

“Me parece muy injusto que le echen la responsabilidad a los demás, cuando aquí, que las personas molesten con eso, es culpa de ustedes. El hecho de que nosotros estemos recochando no significa que no seamos sus amigos (…) Yo soy una de las personas más chismosas aquí y tengo la lengua recogida porque los aprecio, sobre todo a Melfi porque hemos hablado a solas, y cuando veo que la recocha está subida cambio el tema”, recriminó Karen Sevillano a sus compañeros.

“Yo no estoy enojada, de hecho, acabo de salir por un café y regresé y encontré los ánimos distintos y si, acabo de hablar por lo que acabo de ver porque me parece que las bromas ya sobrepasan un límite”, contestó Nataly Umaña, mientras Miguel Melfi agregó que él, por su parte, sí está enojado e incómodo. Segundos después, el panameño tiró un plato al suelo en señal de su molestia.

Sandra Muñoz también intervino en la conversación para respaldar la postura de Karen Sevillano que, además, parecen compartir el resto de los integrantes de La casa de los famosos.

“Una cosa si te digo, nena. Con todo respeto, pero si yo me entrepierno día y noche con Juan (David Velandia), y me da piquitos y me abraza, yo me tengo que mamar que me jodan, ¿me entiendes?”, aseveró, a lo que Umaña contestó: “¿Por qué?, si es tu vida, tu pierna y tu espacio. Por eso digo que debe haber límites”.

@norelsis999 @RCN Radio Colombia @FansLaCasaDeLosFamososCol @LaCasaDeLosFamososColombia será que el alejando, LE PERDONA EL CACHO DESCARO a Naty 🤔?? ♬ sonido original - Norelsis2424

Karen Sevillano reiteró su molestia con Nataly Umaña

Minutos después del candente cruce de mensajes, la influenciadora se reunió con ‘La Segura’ e Isabella Sierra en el cuarto de maquillaje. Allí, aseguró que “ellos deberían responsabilizarse de sus actos y dejar de señalar a los demás porque hacen chistes o burlas”.

Además, mencionó que “está mal” el hecho de que Miguel Melfi haya interferido en el matrimonio que Nataly Umaña tiene con Alejandro Estrada.

“Es muy feo porque si él sabe que ahí hay una relación, no se debería meter”, concluyó Karen Sevillano sobre este romance que tiene alborotadas las redes sociales en Colombia.