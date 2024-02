Primer agarrón en ‘La casa de los famosos’: Isabella Santiago terminó llorando

Con tan solo cinco días de convivencia en La casa de los famosos, los televidentes ya fueron testigos de la primera pelea. La actriz Isabella Santiago y la modelo Sandra Muñoz fueron las protagonistas de este fuerte roce.

Te puede interesar: Elianis Garrido y su esposo, felices porque se les creció la familia: “A trabajar más”

Ella es Sandra Muñoz, la concursante de ‘La casa de los famosos’ con quien peleó Isabella Santiago. Fotografía por: ´RCN TELEVISIÓN

¿Qué pasó en ‘La casa de los famosos’ con Isabella Santiago?

Todo ocurrió este 16 de febrero durante el almuerzo, cuando la protagonista de Lala’s Spa sirvió su comida y Sandra Muñoz le reprochó por la porción que vio en el plato.

“Estamos sirviendo poquito porque, supuestamente, es lo único que hay hasta la otra semana. Entonces yo no quiero ser como la sapa del paseo. Si quieren lo hacemos o si no me hago a un lado”, dijo la modelo colombiana de 42 años.

Aunque Isabella Santiago no respondió a Muñoz, sí se le notó bastante incómoda cuando sacó la comida de su plato y la devolvió a las ollas. Acto seguido, comentó lo ocurrido con Martha Isabel Bolaños.

“Esta es bien atacada, ¿no? La Sandra (...) Me pudo haber dicho lo de la comida de otra forma, ¿sabes?”, dijo la actriz venezolana, a lo que ‘La Pupuchurra’ intentó calmar los ánimos: “Es que tiene carácter y yo soy muy parecida a ella, por eso la entiendo (...) No te lo tomes personal, solo es el tono de ella, pero es una bella”.

A pesar de las palabras de Martha Isabel Bolaños, Isabella Santiago se fue llorando al baño, donde se encontró a la cantante Isabella Sierra, quien le preguntó qué ocurría.

“Sandra me acaba de hablar feísimo allá en la cocina, como si yo fuera no sé qué ¡Y por comida! (...) Yo me serví y me dijo que había demasiado, que no quería ser chismosa y no sé qué ¡Me habló súper feo!”, respondió entre lágrimas.

Vea también: ¿Quién es ‘El Jefe’ de ‘La casa de los famosos’? Conoce al hombre detrás de la voz del reality show

“Me dolió muchísimo que Sandra me hablara así porque yo iba con toda la buena onda, la abracé y le di un beso, como cuando te sale así muy natural”, agregó Isabella Santiago.

¿Isabella Santiago es la conflictiva de ‘La casa de los famosos’?

De acuerdo con los comentarios hechos por los televidentes en redes sociales, esta es la percepción que les ha quedado de la venezolana, quien también tuvo un polémico paso por MasterChef Celebrity.

Y es que, incluso, antes de iniciar el programa Isabella Santiago ya había tirado un par de indirectas a Martha Isabel Bolaños. De igual manera, el primer día de convivencia volvió a atacar a ‘La Pupuchurra’ con estas palabras: “A diferencia de Martha Isabel, yo soy mucho más joven y guapa, y eso le gusta a la gente. También soy mucho más inteligente”.

“Isabella decía que venía a cambiar la imagen que dejó en MasterChef y está quedando peor”, “se nota que le gusta pelear, pero que no le digan nada”, “se puso a llorar por nada y, como Martha Isabel no le puso cuidado, se fue a hacer show al baño” y “si estaba molesta con Sandra Muñoz pudo haberlo dicho de frente, pero prefirió rajar de ella con otras personas”, fueron algunos de los comentarios que generó esta escena en La casa de los famosos.