Dominica Duque y Cony Camelo tuvieron tensionante momento en ‘MasterChef’

Cada noche, los participantes de MasterChef Celebrity deben enfrentarse a diferentes pruebas individuales, por equipos o en pareja, con el propósito de conquistar el paladar de los chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Adria Marina.

Aunque en algunas oportunidades trabajan de la mejor manera, en otras, los concursantes han tenido fuertes enfrentamientos, pues, no logran ponerse de acuerdo en la preparación de los alimentos que deben presentar frente al atril, o, en su defecto, frente a los comensales, cuando se trata de retos de campo.

‘MasterChef Celebrity’ Fotografía por: Instagram @masterchefcelebrityco

¿Qué pasó con Dominica Duque y Cony Camelo?

En el más reciente capítulo de MasterChef, los famosos tuvieron una nueva prueba de inmunidad. Cada pareja debía preparar su plato con los ingredientes que tenía la caja misteriosa.

Durante el reto, los ánimos de Cony Camelo y Dominica Duque se fueron calentando, pues no lograron entenderse. El ambiente entre las dos participantes no solo incomodó a los demás compañeros, quienes se fijaron en lo que estaba ocurriendo, sino también en la presentadora Claudia Bahamón.

La actriz mostró su inconformismo al ver que ella fue quien puso todas las ideas y su compañera se limitó a guardar silencio y hacer lo que ella dijera. A medida que pasaba el tiempo, las diferencias eran más grande, y aunque intentaron no discutir, fue muy evidente la incomodidad que sentían las dos en ese momento.

Cuando pasaron los chefs a la estación a preguntarles cómo iban, no se pusieron de acuerdo, dejando en evidencia que Camelo no estaba conforme con lo que su compañera hacía o decía frente al plato.

“Yo no sé ni que estábamos haciendo, íbamos con la corriente. Me parece que Cony es más individual que trabajadora en equipo”, dijo Dominica frente a las cámaras. Por su parte, la actriz señaló que no le gustó la actitud de la presentadora:

“Es insegura, es indecisa, no sabe mucho de cocina (...) Yo tomé casi todas las decisiones y ejecuté las cosas”, afirmó.

Críticas a Cony Camelo por pelea con Dominica Duque

Las redes sociales han “estallado” con múltiples comentarios en donde los usuarios critican a la actriz Cony Camelo por su actitud con la presentadora, quien es pareja de Alejandro Estrada.

¿En serio Cony se atreve a criticar? Le salió de chiripa ese plato, pero su actitud es insoportable”, “Cony critica a todos”, “no se sabe quién estaba más incómoda si Dominica o Marcela”, “cómo me cae de mal la actitud de Cony”, “Cony ha tenido problemas con todo el que trabaja, pero entonces quien será el problema”, “Cony insoportable. Se cree con mucho derecho a criticar a sus compañeros”, “es insoportable esa Cony... en todos los capítulos sale con algo, y ningún plato le ha salido bien”; “Cony no sabe trabajar en equipo, siempre quiere hacer su voluntad por encima de los demás y no recibe la retroalimentación de buena manera”.