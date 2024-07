‘Pedro el escamoso 2′ en Caracol: cuándo se estrena, dónde verla, horario y más

En el 2001 se estrenó en la televisión colombiana Pedro el escamoso, una telenovela aparentemente muy local sobre la vida de Pedro Coral Tavera (Miguel Varoni), un hombre de origen provinciano que llegaba a la capital a buscar oportunidades, luego de salir corriendo de su pueblo natal por líos de faldas. Casi desde que llegó a la ciudad vio a la doctora Paula (Sandra Reyes) y se enamoró como un niño, a primera vista. Ella, una profesional educada en Estados Unidos, por supuesto no lo determinó, pero con el tiempo lo haría y hasta se enamoraría de él.

La trama más allá del romance, mostraba los conflictos de un personaje pintoresco, ingenuo, entusiasta y bueno, pero tremendamente mentiroso, que buscaba cómo salir de sus inventos.

Pedro el escamoso se convirtió en una experiencia fuera de pantalla

Con el correr de los episodios, la novela se instaló en primer lugar de audiencia y los dichos de Coral, las particulares botas que nunca se quitaba, su personalidad entre ingenua y fantoche o fanfarrón terminó conquistando, no solo a la doctora Paula, sino a las mujeres a su alrededor (Alina Lozano, Andrea Guzmán y Marcela Mar) y a un público colombiano, que sin saberlo, estaba viviendo una experiencia más allá de la pantalla.

Fue así como la peluca de Pedro comenzó a ser vendida en el comercio, la canción de ‘El pirulino’, que Pedro bailó en un episodio, se volvió popular y fue lanzada de nuevo en el mercado. Las fiestas de la época de grandes y pequeños eran temáticas, alrededor de Pedro.

El éxito de la novela permitió que estuviera más de dos años al aire con un total de 327 episodios, que Miguel Varoni recorriera primero el país y luego, el continente con presentaciones personales donde bailaba y mostraba todo un show alrededor como Pedro Coral. Por supuesto, al terminar la producción el camino fue hacer un spinoff, que se denominó Como Pedro por su casa, donde ya no estuvieron todos los personajes.

También te puede interesar: Así comenzará Pedro el escamoso 2 y más detalles de la novela

Fue así como Pedro quedó inscrita como una de las producciones colombianas más exitosas que rompió fronteras. En México tuvo su propia versión, desarrollada por Televisa, que hizo el actor Eduardo Santamarina y se tituló Yo amo a Juan Querendón.

Pedro el escamoso regresa 20 años después, igual de mentiroso

Según Fernando Barbosa, VP de Producción y Distribución de Disney Latinoamérica, esa compañía estuvo por años interesado en hacer una nueva temporada, que naturalmente tenía que protagonizar Miguel Varoni. El asunto era que Miguel , gracias al éxito internacional del escamoso, ya no vivía en Colombia, sino en Miami, donde reside hace casi dos décadas y trabaja desde entonces con Telemundo, no lograba cuadrar horarios para asumir el reto. También había que pensar que los personajes principales también pudieran entrar en el nuevo proyecto.

Finalmente ocurrió, Miguel Varoni explicó que de manera casi milagrosa, coincidió todo. Los tiempos de él y Caracol, Disney y Telemundo, los dos primeros productores de la novela y la segunda empresa para la que trabaja Varoni en Miami, llegaron a un acuerdo y dieron vía libre a la anhelada producción que traería de regreso al señor Coral.

Ahora Pedro el escamoso, más escamoso que nunca es una realidad que escribieron los dos libretistas que la crearon hace 21 años, Dago García y Luis Felipe Salamanca. La producción corrió por cuenta del mismo que asumió el resto en aquel entonces, Juan Carlos Villamizar y esta vez lo acompañó Dago. Buena parte del elenco de antaño también interviene y por supuesto, hay talento nuevo encabezado por Carlos Torres, quien es Pedro Coral Jr.

Y como la extensión de las historias también han evolucionado y ya nadie habla de novelas extensas, Pedro tendrá 23 episodios en esta oportunidad. Los capítulos estarán disponibles desde este 16 de julio en la plataforma Disney Plus y para los televidentes nacionales a las 9:30 p.m. se estrenará el primer episodio por el Canal Caracol. Irá de lunes a viernes en ese horario.

El regreso de Pedro a la pantalla comienza con la llegada del peculiar personaje a Colombia, luego de vivir muchas de las experiencias que usualmente viven los inmigrantes en estados Unidos cuando no tiene los papeles en regla. Aunque él no lo admite, Coral regresa deportado y como dice el dicho, con una mano atrás y otra adelante, pero como él no es ni se siente un perdedor, esa no será una verdad que revele tan rápido.

La nueva temporada se titula Pedro el escamoso, más escamoso que nunca porque en efecto el personaje, como era de esperarse no ha madurado mucho, sigue fiel a su estilo, a sus mentiras y a sus botas. Llegará con la ilusión de ver a su hijo y se encuentra con un joven rico, exitoso, pero frio y distante.

Reparto de Pedro el escamoso 2

Aunque como en la primera temporada pone su mirada bastante alto cuando se fija en el que será su nuevo amor, esta vez encarnado por Ana María Trujillo y quien personifica a la doctora Fernanda, quien además es la jefe de su hijo Pedrito; lo que parece primar esta vez será el relato de amor, perdón y reconciliación entre el protagonista y su hijo, a quien lleva casi 20 años sin ver.

En entrevista con Vea Miguel Varoni reconoció que Pedro ha sido un padre ausente aunque siempre envió la ayuda económica para su hijo, lo cual le costó mucho sacrificio en tierras americanas. Gracias a esa ayuda, Pedrito pudo estudiar una carrera, convertirse en un alto ejecutivo en una empresa de sistemas y software, pero no tiene la figura paterna dentro de sus afectos

La nueva temporada de Pedro también retrata la vida de oficina, como lo hizo hace dos décadas, como su respectiva evolución. Mostrará temas pertinentes y actuales como los trastornos alimenticios, el bullying, el empoderamiento de las mujeres, la relevancia de la comunidad Lgtbqi, la digitalidad del mundo y las relaciones de padres e hijos.

Y como los triángulos amorosos son casi que obligatorios en la ficción, la doctora Paula también tendrá su intervención en la nueva temporada justo cuando Pedro está más ilusionado con Fernanda.

A Miguel Varoni, Ana María Trujillo y Carlos Torres los acompaña buena parte del elenco original que incluye a Sandra Reyes, Álvaro Bayona, Marcela Mar, Andrea Guzmán y Juan Carlos Arango. Dentro de las nuevas adquisiciones de la historia están Melanie Dell Olmo, Luz Estrada, Laura Junco, María José Camacho, Carolina Serrano, Eduardo Pérez, Alisson Joan, Lorena García, Daniel Martínez, María José Delgado y Francisco Chona.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento