Participantes del ‘Desafío XX’ pasaron una noche en el Cubo con apasionados besos

Esta semana, se llevó a cabo el Desafío de capitanas donde cuatro mujeres de cada casa se enfrentaron para luchar por llevar en alto la bandera de sus equipos.

Desafío XX

Lamentablemente, Anamar, capitana de Gamma, no logró culminar la prueba, por lo que, al final, tuvo que bajar la bandera de su escuadra. Debido a eso, hubo una reestructuración en cada grupo, y la capitana de la casa naranja pasó a ser parte del equipo Omega.

¿Nació un romance entre Anamar y Renzo?

Después de elegidos los participantes de cada equipo, todos tuvieron una fiesta y allí hubo algunos premios, entre ellos, la visita al Cubo, una de las más esperadas por los concursantes.

Anamar y Renzo ganaron ese beneficio, así que, muy felices, llegaron al lugar. Lo primero que hicieron fue brindar, mientras tanto, hablaron y se conocieron un poco más. “Yo soy Administrador de Empresas de profesión y soy modelo, sino que el modelaje es muy mal pago y de cierta manera un mes puedes ganar, otro no, y yo tengo muchísimas responsabilidades, tengo dos hijos, soy padre soltero”, dijo Renzo.

La temperatura fue subiendo y, después de varios minutos, se cambiaron de ropa y se acomodaron para entrar al jacuzzi En ese momento ya entraron más en confianza, por lo que Anamar se sentó en las piernas de Renzo y mientras fluía la conversación, comenzaron los besos.

“Siento que este ha sido el mejor premio que hemos ganado. Hay que pasar este castigo juntos”, le dijo el integrante de Omega a su compañera.

Luego salieron del jacuzzi y se dirigieron al cuarto, donde continuaron con las muestras amorosas. “¿Entonces, a qué estamos jugando?”, insistió Renzo.

Finalmente, Anamar reconoció que sí había un gusto hacia él. La pareja terminó bajo las cobijas y, por supuesto, en redes sociales ese momento no pasó desapercibido. La mayoría de los usuarios criticaron la actitud de la auxiliar de vuelto.

“Alexander tenía razón, es promiscua”, “esa Anamar es más regalada que la bienestarina 😮 😮 😮 y con esa lengua que tiene, líbrame Señor”, “más de 40 minutos del programa dedicados a esta bobada de las parejas, en serio... nos interesa ver las pruebas, no esta payasada”, “, la gente que odiaba a Alexander porque dijo le promiscua, ¿dónde está? Aquí está demostrando que él tenía razón y eso fue lo único “malo” que él les dijo. Ademas, esta es la pareja más dispareja, Renzo no pega ni con chicle con ella”, “qué pesar que hay mujeres que no se valoran un tipo que ni conoce y acostarse de una con él y sabiendo que todo el mundo la está viendo .no les dará pena con los padres”.