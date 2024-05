Imágenes: participantes del ‘Desafío 2024’ fueron captados en comprometedor momento

Aunque el Desafío 2024 es un reality de competencia deportiva, los participantes aprovechan la convivencia para conocerse más. En algunas oportunidades logran entablar una gran amistad que perdura incluso después de su participación en el programa o, por el contrario, no logran ser amigos por las diferencias y desencuentros que tienen dentro.

Te puede interesar: Dickson del ‘Desafío 2024′ es tildada de hipócrita por polémico reclamo: “falsa”

El desafío Fotografía por: Caracol Televisión

¿Qué pasó con los integrantes de Alpha?

Recientemente, los integrantes de Alpha pasaron una noche divertida luego de haber ganador el ‘Desafío de sentencia, premio y castigo’, gracias a la visita de Samantha, la ‘Desafiante de la semana’.

Al final de la noche, se disponían a dormir; sin embargo, la concursante invitada pidió dormir arrunchada con los hombres del equipo. Por esa razón, juntaron las camas y ella quedó en medio de Francisco y Santiago.

Al otro lado de las camas, quedaron Kevyn y Daniela, quienes, entre broma y broma, comenzaron a tener ciertos acercamientos.

Todo comenzó con los comentarios subidos de tono de Mapi y las demás integrantes de Alpha. “A falta de una anaconda, tiene tres anacondas”, le dijeron a la desafiante invitada.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Entre risas, Daniela, quien reveló que hace contenido para adultos, dijo: “yo no aseguro que todos sean anacondas. No sé, no creo, pero hay uno que sí”.

Al fondo se escucha a una de sus compañeras decirle: “hay uno que sí y se lo cogió para ella”, refiriéndose Kevyn.

Para continuar con la conversación, Natalia le dio un “consejo” a Samantha: “aquí mandamos las niñas y las niñas decimos que puedes agarrar lo que tú quieras. Meta mano y lo que encuentre, todo suyo”.

Daniela y Kevyn, de Alpha, pillados en comprometedora situación

Cuando apagaron las luces, Natalia comenzó a acariciarle la cara a Kevyn. Luego, entre risas, le di ola espalda y se tapó la cara. Aunque no se observa nada más en las imágenes, en redes sociales sí han criticado no solo la actitud de la participante, sino la de Kevyn pues él tiene novia.

“Esto qué es, la Natalia está que se le tira de una a Kevyn y lo que más rabia da es que él se deja llevar. Pobre de la pareja de él”, “qué horror esa Natalia tirándole a Kevyn cuando sabe que tiene novia”, “van a terminar más enredados”, “se le ofreció a Kevyn”, “¿Kevyn le metió la mano a Natalia?”, son algunos de los comentarios que han dejado en las redes.

Vea también: Nataly Umaña habló tras su separación de Alejandro Estrada: “si supieran la verdad”

¿Qué piensa Natalia de Kevyn?

Horas antes, los dos concursantes habían hablado del acercamiento que están teniendo últimamente. “Digamos que tú eres mi pareja, y tú estás allá, si tú ves que de pronto no sé yo estoy molestando un poco de lo normal con alguien ¿te vas a sentir bien?”, le dijo el integrante de Alpha a su compañera.

Ella no tuvo problema en reconocer que no lo haría, pero como ella está soltera, puede hacerlo libremente. “No, porque si son acuerdos que yo tengo con mi pareja. Yo agradezco en el alma yo haber venido acá soltera, porque yo puedo estar abierta, digamos cuando yo te vi dije ‘qué hombre tan guapo’, si yo tengo pareja o cuando yo estaba con mi pareja yo ni me abría a mirar nada, porque mi interés únicamente era mi pareja”.

Al final, él añadió: “Si digo que me gustas es porque le estoy dando entrada, y no creo que lleguemos hasta allá. Obviamente uno es ser humano, uno de pronto tierne tentaciones de sin querer queriendo se resbala, y cosas que uno no desea”.