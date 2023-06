Participantes de MasterChef vistieron de negro: “Estamos de luto”, ¿qué pasó?

En los realities de la televisión la salida de uno de los participantes generalmente es motivo de celebración entre los aspirantes al premio mayor. Los concursantes que quedan tienen más posibilidades de ganar cuando sus compañeros son eliminados uno a uno.

En MasterChef Celebrity esta situación es igualmente aplicable, ninguno aspira al famosos delantal negro y cuando uno de los concursantes, en esta ocasión artistas o famosos del entretenimiento sale quienes quedan respiran aliviados, aunque sea por una semana más. Sin embargo, el domingo pasado la situación fue bastante particular.

En el capítulo del 25 de junio la actriz Marcela Benjumea fue la eliminada luego de tener el reto de hacer guisos o estofados y ella se pasó en el uso de la harina y empleó una proteína inadecuada para la receta. Al final del episodio, la noticia sorprendió y entristeció a algunos de los participantes que se salvaron.

¿Por qué algunos aspirantes a MasterChef Celebrity 2023 están de luto?

Este lunes 26 al comenzar un nuevo episodio del reality de cocina de RCN, Claudia Bahamón notó que algunas de las participantes llegaron con caras largas y sin ninguna sonrisa en sus rostros, mientras que los demás llegaron entusiasmados por saber cuál sería el nuevo reto. Eso sin contar que vestían ropa negra.

Antes de descubrirse la caja misteriosa con la que los concursantes debían lograr una receta, que en esta oportunidad tuvo como estelar al arequipe, Bahamón indagó en la causa de la tristeza de las participantes. Carolina Acevedo reveló que ninguna tenía ganas de sonreír, por la ausencia de Marcela: “Hace falta Marce, por eso todas estamos vestidas de negro, es un homenaje a Marcela”.

Álvaro Bayona, aunque no lucía de oscuro también expresó sus sentimiento: “Estoy un poco cansado, golpeado por la salida de Marcela”.

Nela esta triste mencionó Bahamón y la venezolana Marianela González respondió: “porque no está Marcela…nos falta Marcela que a mí en lo personal me aportaba mucho en esta competencia”, mencionó la actriz que no dudó en decir en un momento “estamos de luto”.

Otras de las afectadas fue Juliana Galvis: “realmente va a hacer mucha falta”, dijo la actriz santandereana en cámara.

“Veo a mis compañeras muy afectadas vestidas de negro con cara de dolor, con cara de tristeza, con cara de que de verdad les duele la salida de Marcela”, indicó Diego Sáenz. Al final del episodio ya los dolientes se mostraron más entusiasmados y el ganador fue el Negrito.