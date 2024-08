Participantes de ‘MasterChef’ fueron pillados haciendo trampa: “tenemos cámaras”

MasterChef Celebrity se ha caracterizado por la variedad de retos a los que los participantes deben enfrentarse en la cocina más famosa. En algunas oportunidades trabajan solos, en otras en parejas o también en equipos y, con el paso de los días, los jurados Nicolás de Zubiría, Adria Marina y Jorge Rausch se van volviendo más exigentes; cualquier detalle, por mínimo que sea, puede dejar en riesgo o por fuera de la competencia a alguno de los famosos.

Cada prueba tiene su nivel de complejidad. En el reciente capítulo, los concursantes se enfrentaron a un reto en parejas, pero a diferencia de las otras veces, debían hacerlo con una estructura que dividía sus estaciones. Para el resultado final, tenían que presentar el mismo plato, incluso, con el mismo emplatado, de tal manera que fueran como “fotocopias”.

La única manera de comunicarse era entre gritos. No se podían mostrar nada, ni hacer gestos, ni mucho menos usar manos en la barrera para hacer algún tipo de señal.

Juan Pablo Llano y Catherine Ibargüen infringieron las reglas de ‘MasterChef’

Las emociones dentro de la cocina fueron creciendo con el paso de los minutos. Todos hablaban y gritaban al tiempo lo que impidió que las parejas tuvieran una buena comunicación, dificultado la realización de sus platos.

Juan Pablo Llano y Catherine Ibargüen, de manera inconsciente, cometieron el error de comunicarse fuera de la pared que los dividía. Por supuesto, fueron captados por las cámaras.

La presentadora Claudia Bahamón no dudó en hacerles el llamado de atención: “Cocineros, por favor, atención. Acuérdense que aquí tenemos muchas cámaras y resulta y acontece que ya empezaron a hacer trampa”, les dijo.

Aunque los famosos ya estaban advertidos y sabían las consecuencias de un acto como ese, Bahamón les dijo que, por esta vez, pasaban esa falta, pero que a la próxima debían asumir las consecuencias.

El actor y presentador aseguró que fue sin intención, reconociendo que lo habían hecho de manera inconsciente.

“Uno puede cometer errores de ejecución por inocencia, si me entiendes, eso es diferente porque estás, te equivocas y seleccionas algo que no es, pero no malintencionado”, aseveró.

Los televidentes e internautas dejaron sus opiniones sobre el reto, que se ha convertido en uno de los más icónicos de la competencia. “Me encanta este reto. Y el de buscar los ingredientes a ciegas. Con esos disfruto mucho viendo a los participantes en apuros”, “ese reto es buenísimo”, “les están haciendo la vida a cuadritos a los participantes”.