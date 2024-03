Participante de LCDLF fue acusado de maltrato: “ojalá se te caiga la careta”

La casa de los famosos es uno de los realities más comentados de la actualidad. Los participantes están juntos las 24 horas del día, los siete días a la semana y, por ende, la convivencia ha generado estragos como discusiones, amoríos y desacuerdos, etc.

Te puede interesar: Lina Tejeiro confesó que abortó por temor: “pienso en cómo se llamaría”

La casa de los famosos Fotografía por: COrtesía

Al interior de la casa, los concursantes generan mucho contenido que es comentado en redes sociales. Aunque los famosos no pueden tener contacto con el exterior, sus amigos y familiares los están sorprendiendo con sus gratas visitas.

¿Quién es el famoso que fue acusado de maltrato?

Además de La casa de los famosos Colombia, también se encuentra al aire el mismo reality, pero en la versión de Telemundo. En uno de los más recientes capítulos se llevó a cabo una nueva gala de eliminación que dejó por fuera al actor y modelo peruano Guty Carrera.

Tras su salida, el participante se volvió tendencia por unas declaraciones que dio Brenda Zambrano, su expareja, quien lo tildó de “chantajista y manipulador”.

Zambrano y Carrera fueron novios durante casi cuatro años. Recientemente, la modelo mexicana hizo fuertes señalamientos contra el actor, asegurando que, durante el tiempo que estuvieron juntos, sufrió algunos maltratos de su parte.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Qué pasó con Guty Carrera de ‘La casa de los famosos’?

Según las declaraciones de Brenda, cuando comenzó a salir con el exparticipante de La casa de los famosos todo parecía diferente, pese a que él ya tenía antecedentes de maltrato. “Él se pintaba como el hombre perfecto, aparte de que traía ese tema de Perú, de que tenía cosas (que era acosador) y él se pintaba como que yo no tengo la culpa, me han acusado”, contó en entrevista para el podcast Hablemos de Tal, para el canal de YouTube Un tal Fredo.

En su relato, la joven reveló cuáles fueron los primeros indicios que la alertaron sobre la verdadera cara del actor. “Empieza la primera bandera rojita, él tenía dos teléfonos y estaba haciendo su mudanza y dejó uno de sus teléfonos en la casa y, no sé, algo me decía de ‘Brenda, busca’. Empiezo a ver los chats porque era un teléfono que él no usaba casi y los grupos con sus amigos de, ya sabes, pura cochinada dije ‘Bueno’ y luego chat con una Mi lady… Yo buscando en Instagram, se mandaba con ella, mensajes candentes con la Mi Lady”, contó.

Eso fue solo el comienzo. La exparticipante de La venganza de los Ex, reveló que más adelante, su entonces novio comenzó a dejar ver unas actitudes de manipulación: “cuando estábamos saliendo un día llegó todo revolcado porque yo no le contestaba el teléfono… que se cayó de un scooter y se puso pelear con las personas por mi culpa porque yo no le contestaba. Llegó así, todo loco, transformado, o sea, te lo juro: ‘por tu culpa me pasó, mira cómo estoy golpeado’, me echaba la culpa a mí de todo”.

Solo recuerda @GutyCarreraT que eres un maltratador, manipulador chantajista ! Ahora si hablas ? Te funciona verdad? Que me quiero colgar ? El que en utilizo para limpiar su imagen en Perú fuiste tú! Tu ex tenía razón ojalá se te caiga la careta y pagues por tus maltratos — Brenda Zambrano 🍒 (@brenzambranoc) January 21, 2024

Participante de ‘La casa de los famosos’ maltrató a su novia

El maltrato no siempre tiene que ser físico, también existe el maltrato psicológico. Eso era lo que, según Brenda, hacía Guty con ella. “Empezó con este tema de ya hay que quitarte los implantes, te ves mal… entonces empecé a descuidarme, empecé a engordar, empecé a sentirme menos porque él hacía comentarios, también feos de mi pasado, se la vivía quejándose de Acapulco Shore”, narró la joven, quien también reveló que Guty no le apoyaba. “Una vez no quería tener relaciones con él, eso fue al principio, porque yo sufrí un abuso sexual, y yo le dije yo no quiero por eso y le platiqué y me decía ‘Es que tú, por qué recuerdas’. O sea, siempre me juzgaba”, aseguró.

Vea también: ¿Por qué Aida Victoria Merlano está libre tras ser condenada a 13 años de prisión?

A través de un mensaje en X, anteriormente conocido como Twitter, Brenda agregó hace unos meses: “solo recuerda @GutyCarreraT que eres un maltratador, manipulador chantajista. ¿Ahora sí hablas? ¿Te funciona verdad? El que me utilizó para limpiar su imagen en Perú fuiste tú. Tu ex tenía razón ojalá se te caiga la careta y pagues por tus maltratos”. Por ahora, el artista no se ha referido al respecto para confirmar o desmentir la versión de su exnovia.