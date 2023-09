‘Padres e hijos’: reviven el primer intro que tuvo la serie, hace 30 años

Padres e hijos fue una serie de televisión colombiana que se emitió desde 1993 hasta 2009, convirtiéndose en una de las producciones más exitosas y duraderas de la pantalla chica en este país.

La historia narraba la vida cotidiana de los Franco, una familia bogotana de clase media que enfrentaba diversas situaciones y problemáticas sociales, como el desempleo, la drogadicción, el embarazo adolescente, el divorcio, la violencia doméstica, entre otras.

Padres e hijos, producida por Colombiana de Televisión y emitida originalmente por Canal A, Canal Uno y Caracol Televisión, contó con un elenco de reconocidos actores como Luis Eduardo Motoa, Luz Stella Luengas, Ana Victoria Beltrán, Naren Daryanani, Tania Robledo, Haydée Ramírez, Carlos Posada, Andrés Fierro, entre otros. Además, fue un semillero de talentos que iniciaron su carrera en la serie, como Manolo Cardona, Diego Cadavid, Lina Tejeiro y Sebastián Martínez.

‘Padres e hijos’ hizo parte de varias generaciones y son millones de colombianos los que le recuerdan Fotografía por: Archivo Particular

Este fue el primer intro de ‘Padres e hijos’

La serie se caracterizó por su tono realista y cercano al público, que se identificaba con las vivencias y los conflictos de los personajes. También se destacó por su humor y sus mensajes positivos sobre la importancia de la familia, el amor y la solidaridad, lo que logró mantenerla al aire durante 16 años.

Padres e hijos se convirtió en un ícono para la televisión colombiana y en un referente cultural para varias generaciones a partir del 15 de mayo de 1993, cuando se emitió el primer episodio. Muestra de lo anterior es que, recientemente en redes sociales, miles de televidentes recordaron la producción con bastante nostalgia, luego de que una página compartiera el intro que tuvo la primera temporada.

“No saben cuántos recuerdos se vienen a mi mente cuando escucho esa canción y veo esas imágenes”, “ver esto es devolverme en el tiempo a aquellas tardes en las que llegaba de estudiar y mi madre me tenía listo el almuerzo”, “recuerdo a Padres e hijos con mucho cariño porque era la serie favorita de mi mamá. Ella hoy ya no está” y “gracias por esta mezcla de emociones y sensaciones que me dejó este video”, fueron algunos de los comentarios que hicieron los internautas.

¿Qué pasó en el último capítulo de ‘Padres e hijos’?

El final de la exitosa serie fue un episodio emotivo que marcó el cierre de una historia que concluyó el 21 de agosto de 2009.

En este episodio se mostraron los momentos más importantes de la vida de la familia Franco, desde el nacimiento de los hijos hasta el matrimonio de algunos de ellos. También se revelaron algunos secretos y se resolvieron algunos conflictos.

Las últimas escenas fueron de una celebración que refleja la unión familiar y el amor incondicional entre padres e hijos, algo que se recalcó durante los más de 15 años el aire.