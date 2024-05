Orlando Liñán se disculpó con Mafe Walker por haberse burlarse de ella: “lo siento”

El 6 de julio del 2022, Buen Día Colombia, el programa matutino de Caracol Televisión, invitó a Mafe Walker para que hablara sobre su don de hablar con los extraterrestres.

Aunque la entrevista transcurría con normalidad, hubo un momento en el que el presentador Orlando Liñán no pudo contener la risa mientras la reciente eliminada de La casa de los famosos se conectaba con los seres de otro planeta.

Aunque el también actor intentó disimular, no pudo controlarse. De hecho, tuvo que salirse del set. En redes sociales no dudaron en criticarlo no solo a él sino a todo el programa.

Orlando Liñán y su disculpa con Mafe Walker

Desde entonces, cada vez que hablaban de Mafe Walker, especialmente por su participación en La casa de los famosos, los internautas no dudaban en dejar malos comentarios. “Qué porquería de programa, solo premian la vulgaridad la agresión, el buen ejemplo de Colombia”, “la vulgaridad es la que genera dinero para @canalrcn”, “se burlan de Mafe y ahora hablan bonito de ella”.

El pasado domingo, Mafe Walker fue elegida por el público para que saliera de La casa de los famosos. Debido a eso, el programa Buen Día Colombia la invitó al set para hablar de su paso por el reality de convivencia.

Al final del programa, el presentador Orlando Liñán aprovechó para, de manera personal y de frente, pedirle perdón por haberse burlado de ella hace casi dos años.

“Quiero antes que terminemos la entrevista contigo, que me des la mano, quiero decirte algo porque cada vez que hablamos de algo positivo aquí en el programa cogen de caballito de batalla un video donde la primera vez que te tuvimos en Buen día Colombia yo me reí cuando tú hablaste el idioma que tú hablas y yo no lo entendía”, comenzó diciendo.

Enseguida, aseguró que ahora entiende sus creencias y las respeta, y que, además, gracias a su paso por La casa de los famosos pudo conocer su corazón y entender lo que ella habla. “Hoy en día te pido disculpas porque respeto completamente lo que tú crees y sé que eres una persona que tienes un don especial, lo siento porque cuando te abrazo lo siento, porque tiene un corazón transparente por La casa de los famosos y te felicito y cada vez que vienes siento tu sinceridad en el abrazo, así que deseo que Dios te bendiga” finalizó mientras tomaba de la mano a la eliminada del reality.

Los internautas no dudaron en comentar ese emotivo momento: “la importancia de reconocer los errores y pedir disculpas”, “qué lindo ejemplo de pedir perdón en público, ojalá Karen y su grupito le pidan perdón a Mafe por todos sus comentarios malucos cuando estuvo en esa casa”, “el perdón de ustedes si se debe aceptar que la humillaron una y otra vez ante todo el país pero el de Karen no… en fin la hipotenusa”, “les toca pedir disculpas porque obvio ese vídeo es muestra de la doble moral que manejan”.