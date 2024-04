Omar Murillo contó si es verdad que ganaba 60 millones en ‘La casa de los famosos’

Omar Murillo fue uno de los participantes más polémicos de La casa de los famosos. El actor tuvo varias discusiones con sus compañeros, especialmente con Karen Sevillano.

‘La casa de los famosos’: Omar Murillo. Fotografía por: Archivo

El actor de El man es Germán, Sin senos no hay paraíso, Los medallistas, Nadie me quita lo bailao, entre otras, se caracterizó por su originalidad y espontaneidad, aunque para algunos de sus compañeros y televidentes no era del todo su agrado.

El pasado 21 de abril el público escogió, pero los votos no fueron suficientes para que continuara una semana más dentro del reality de convivencia. Tras su salida, el actor concedió varias entrevistas y reveló algunos detalles del programa.

¿Cuánto ganaba Omar Murillo en ‘La casa de los famosos’?

Esa es una de las preguntas más frecuentes de los televidentes y usuarios en redes sociales. Conocer el salario de los participantes ha sido todo un misterio, pues se han rumorado varios valores que, hasta el momento, no han sido confirmados o desmentidos por ellos mismos.

Se había especulado que, supuestamente, Omar Murillo era uno de los famosos que más ganaba dentro del reality. Supuestamente, la suma que recibía ascendía los 64 millones de pesos semanales.

En una reciente entrevista con Tropicana, el exparticipante desmintió esa información, aunque no especificó cuánto le pagaron exactamente: “Cambia de pregunta, a veces se hablan muchas cosas que no son. Menos mal que mis amigos de la DIAN conocen que no me gano todo eso. La verdad es que no me gusta ser pretencioso, así que poco hablo de eso. Las bendiciones de Dios está, pero la gente habla mucho y no todo es cierto”, aseguró.

Sobre su experiencia en el reality de RCN y ViX, dijo: “la experiencia que viví en La casa de los famosos es el mejor taller de convivencia que he podido tomar. Fue una montaña rusa emocionante. Yo haría amistad con todos. Así yo me haya dado cuenta acá, eso es un concurso. Yo realmente estoy dispuesto y esperándolos a todos y que gane el mejor”.

¿Por qué Omar Murillo fue eliminado de ‘La casa de los famosos’?

Una vez salió del concurso, el actor se refirió a su eliminación reconociendo, por qué, según él, el público no lo salvó. “De pronto haberme metido, desde mi realidad, con gente que tiene tantos seguidores, ¿no? Pero igual asumimos lo que pasó y vamos para adelante, todo tiene que pasar por algo”, aseguró en ViX.

De igual manera, tildó a Karen Sevillano como “la mandona”, a Pantera como “explosivo” y a Alfredo Redes como “mentiroso”.