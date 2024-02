Nuevo problema en ‘La casa de los famosos’ tiene hartos a los concursantes ¿Qué pasó?

Los problemas en La casa de los famosos Colombia continúan. Luego de los inconvenientes que experimentó la producción durante los primeros episodios, nuevas dificultades se presentaron recientemente y, en esta ocasión, afectaron directamente a los concursantes.

El estreno de 'La casa de los famosos Colombia', del canal RCN, fue muy comentado en redes sociales por algunos errores que quedaron en evidencia en vivo.

¿Qué pasó en ‘La casa de los famosos Colombia’?

Desde que asumieron el reto e ingresaron al reality show del canal RCN, los participantes tenían en claro que la convivencia sería uno de los obstáculos más duros de superar. Sin embargo, la situación para muchos ha sido más complicada de lo que se esperaba.

En días recientes, por ejemplo, se presentó una fuerte discordia entre las 20 celebridades que quedan en competencia y la razón es el desaseo del lugar, sobre todo de espacios como la cocina y el baño, pues hay quienes no siguen las normas establecidas por el grupo.

“Hay gente que viene y no lava ¡Tienen huevo! ¡Qué les cuesta lavar un platico!”, comentó Nataly Umaña, a lo que José Miel le dio la razón y agregó: “Yo estoy cansado de decirles. Esta mañana, por ejemplo, Alfredo lavó los baños y ya hay una cosa regada”.

Karen Sevillano también manifestó su inconformismo por esta situación antes sus compañeros de La casa de los famosos Colombia y advirtió que el tema del aseo está insoportable.

“Barrí, trapeé, lavé la cocina, puse los pocillos y encontré unos baños hediondos. Vea, olían a basofia y el trapeador a mortecina (...) A la estufa me tocó echarle vinagre porque hacen esos pancackes de proteína y dejan todo chorreado de eso, así como la licuadora (...) El tema es que pareciera que por cada semana se van echando a la cochinada aquí”, comentó la influenciadora.

El nuevo romance de ‘La casa de los famosos’

Mientras avanzan los coqueteos entre Miguel Melfi y Nataly Umaña, así como los acercamientos entre Juan David Velandia y Martha Isabel Bolaños, entre otra pareja de concursantes también surge el romance.

Se trata de Diana Ángel y ‘Culotauro’, quienes están muy cercanos por estos días y ya se confesaron mutuamente su atracción por el otro.

“Quiero que sepas que lo siento es real, genuino, bonito y que no quiero que te sientas ni presionado, ni incómodo ni nada y que podamos seguir parchando (...) Quiero que sigamos parchando chévere, que nos podamos seguir conociendo y que no me devuelvas la manilla que te regalé con mucho amor”, fueron las palabras con las que la actriz se le declaró al comediante.