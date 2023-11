‘Rigo’: así reaccionaron televidentes a la victoria del ciclista

Hace unas semanas, el canal RCN realizó el lanzamiento de Rigo, serie inspirada en la vida del ciclista Rigoberto Urán, considerado una de las glorias del ciclismo colombiano. El deportista, nacido en Urrao, Antioquia ha triunfado en la Vuelta a España, la Vuelta a Cataluña y el Tour de Eslovenia.

Desde su inicio, la novela atrapó a miles de televidentes, quienes han manifestado que se sienten identificados con la historia del deportista, pues como se sabe, en su niñez y adolescencia el antioqueño vivió muchas carencias, pero el amor de familia siempre fue su motor de vida.

Novela de Rigoberto Urán ¿Quiénes son los personajes de la vida real? Fotografía por: RCN Televisión

Juan Pablo Urrego y Robinson Díaz recibieron aplausos por escena en Rigo

Hace un par de horas, en Rigo se vivió uno de sus capítulos más emotivos. En este, el hijo de Urrao participó, por primera vez, en una de las carreras más importantes de la región.

Luego de vivir una fuerte caída, Rigo, interpretado por Juan Pablo Urrego, es atendido por sus entrenadores y su padre, quienes le brindan primeros auxilios y lo impulsan a culminar la carrera, demostrando que no se deja vencer por nada ni nadie.

Tras culminar la competencia deportiva, donde Rigo resultó victorioso, el ciclista vive un feliz momento con su papá, don Rigoberto Urán, interpretado por Robinson Díaz, quien le muestra todo su orgullo, pues sabe que acaba de nacer una nueva estrella del ciclismo colombiano.

Tras observar la emotiva escena, miles de televidentes y cibernautas no dudaron en manifestar su alegría a través de las redes sociales. En Twitter, el numeral Rigo se ubicó en el segundo lugar de lo más comentado de la noche.

“Lloré…. Ese papá siempre ahí, presente en la vida de su hijo. Que apoyo 💔👏🏻”, “❤️ emocionante, hace 10 años no me veo una novela, ahora disfrutamos ver Rigo en familia.”, “Llore y me emocione. Grandes actores que hacen sentir y vivir emociones. Amo esta novela” y “Lloré, qué hermosura de valores familiares”